Leverkusen - Union 4:0. Schick má další gól i asistenci. Hložek s Coufalem smolně padli
Fotbalisté Leverkusenu v rámci druhého kola bundesligy porazili Union Berlín 4:0. Bývalý český reprezentant Patrik Schick v utkání vstřelil gól a na jeden přihrál. V soubežně hraném utkání Hoffenheimu s Dortmundem nastoupili v základní sestavě Vladimír Coufal i Adam Hložek. Jejich klub ale neudržel dvoubrankové vedení, v poslední půhodině třikrát inkasoval a padl poměrem 2:3.
Podrobnosti připravujeme.
Bundesliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Freiburg
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|2
Dortmund
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|3
Elversberg
|2
|2
|0
|0
|7:5
|6
|4
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|5
Leverkusen
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|6
Augsburg
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|7
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|8
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|5:6
|3
|9
Brémy
|2
|1
|0
|1
|4:5
|3
|10
Köln
|2
|1
|0
|1
|4:6
|3
|11
Frankfurt
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|12
Mohuč
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|13
Paderborn
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|14
Union Berlin
|2
|0
|1
|1
|3:7
|1
|15
Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|16
Hamburger
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|17
Schalke
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|18
Mönchengladbach
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
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