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Leverkusen - Union 4:0. Schick má další gól i asistenci. Hložek s Coufalem smolně padli

Patrik Schick proti Unionu Berlín zapsal gól i asistenci
Patrik Schick proti Unionu Berlín zapsal gól i asistenciZdroj: ČTK / Marius Becker
Patrik Schick proti Unionu Berlín zapsal gól i asistenci
Patrik Schick
Vladimír Coufal v akci
Adam Hložek v dresu Hoffenheimu
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iSport.cz
Německo - Bundesliga
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Fotbalisté Leverkusenu v rámci druhého kola bundesligy porazili Union Berlín 4:0. Bývalý český reprezentant Patrik Schick v utkání vstřelil gól a na jeden přihrál. V soubežně hraném utkání Hoffenheimu s Dortmundem nastoupili v základní sestavě Vladimír Coufal i Adam Hložek. Jejich klub ale neudržel dvoubrankové vedení, v poslední půhodině třikrát inkasoval a padl poměrem 2:3. 

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#TýmZVRPSkóreB
1Freiburg22005:16
2Dortmund22005:26
3Elversberg22007:56
4Bayern11005:13
5Leverkusen21016:33
6Augsburg11003:03
7Lipsko21014:33
8Stuttgart21015:63
9Brémy21014:53
10Köln21014:63
11Frankfurt10103:31
12Mohuč10100:01
13Paderborn20110:11
14Union Berlin20113:71
15Hoffenheim20024:60
16Hamburger10010:20
17Schalke10010:30
18Mönchengladbach20023:70
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