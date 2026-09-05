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ONLINE: Leverkusen - Berlín. Trefí se znovu Schick? Hložek s Coufalem proti Dortmundu

Patrik Schick
Patrik SchickZdroj: HMB Media / Sipa USA / Profimedia
Vladimír Coufal v akci
Adam Hložek v dresu Hoffenheimu
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iSport.cz
Německo - Bundesliga
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Fotbalisté Leverkusenu v rámci druhého kola bundesligy hostí Union Berlín. V základní sestavě je i bývalý český reprezentant Patrik Schick. Minulý týden si otevřel střelecký účet při překvapivé prohře v Elversbergu. Pomůže dnes Bayeru k prvním bodům v aktuální sezoně? V soubežně hraném utkání Hoffenheimu s Dortmundem je v základní sestavě Vladimír Coufal i Adam Hložek. Utkání nejvyšší německé ligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Bundesliga 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Bayern11005:13
2Freiburg11004:13
3Augsburg11003:03
4Lipsko11003:03
5Dortmund11002:03
6Elversberg11003:23
7Stuttgart21015:63
8Köln21014:63
9Frankfurt10103:31
10Union Berlin10103:31
11Mohuč10100:01
12Paderborn10100:01
13Hoffenheim10012:30
14Leverkusen10012:30
15Hamburger10010:20
16Brémy10011:40
17Mönchengladbach10010:30
18Schalke10010:30
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