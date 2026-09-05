ONLINE: Leverkusen - Berlín. Trefí se znovu Schick? Hložek s Coufalem proti Dortmundu
Fotbalisté Leverkusenu v rámci druhého kola bundesligy hostí Union Berlín. V základní sestavě je i bývalý český reprezentant Patrik Schick. Minulý týden si otevřel střelecký účet při překvapivé prohře v Elversbergu. Pomůže dnes Bayeru k prvním bodům v aktuální sezoně? V soubežně hraném utkání Hoffenheimu s Dortmundem je v základní sestavě Vladimír Coufal i Adam Hložek. Utkání nejvyšší německé ligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Bundesliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Augsburg
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|4
Lipsko
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|5
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Elversberg
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|7
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|5:6
|3
|8
Köln
|2
|1
|0
|1
|4:6
|3
|9
Frankfurt
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|10
Union Berlin
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|11
Mohuč
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|12
Paderborn
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|13
Hoffenheim
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|14
Leverkusen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|15
Hamburger
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|16
Brémy
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|17
Mönchengladbach
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|18
Schalke
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
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