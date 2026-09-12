Češi v bundeslize zařizovali body! Dva góly Hložka, Schick srovnával v závěru
Ve třetím kole německé bundesligy se gólově připomněli dva čeští fotbalisté. Adam Hložek zařídil dvěma góly výhru Hoffenheimu nad Stuttgartem 2:1, měl přitom i další velkou šanci a klidně mohl dát hattrick. Patrik Schick naskočil do utkání v Augsburgu až jako střídající hráč po hodině hry, v úplném závěru duelu ale srovnával na 2:2 a vystřelil Leverkusenu alespoň bod.
Hložek otevřel skóre zápasu ve 13. minutě, když po nahrávce Contého zakončil rychlý protiútok střelou ke vzdálenější tyči. Stuttgart vyrovnal tři minuty po začátku druhého dějství. Zmatků v domácí obraně, během nichž se obránce Vladimír Coufal střetl s gólmanem Baumannem, využil Mittelstädt, který skóroval do odkryté branky i s Coufalovou tečí. Vítěznou branku vstřelil Hložek v 67. minutě, kdy se trefil ranou k bližší tyči.
Hoffenheim tak po dvou porážkách poprvé v sezoně zvítězil. Hložek v zápase odehrál 82 minut, Coufal střídal v 69. minutě a Robin Hranáč do utkání nezasáhl. Stuttgart nenavázal na poslední dvě výhry z minulého kola a z úvodního zápasu hlavní fáze Ligy mistrů proti Vikingu Stavanger.
Před Schickem dostal na hrotu útoku Leverkusenu přednost Kofane. Kamerunský reprezentant se své šance chopil a v 18. minutě poslal Bayer do vedení. Dosud stoprocentnímu Augsburgu se podařilo skóre zápasu otočit v úvodních deseti minutách druhého poločasu, kdy se dvakrát trefil Rakušan Gregoritsch.
Schick na hřiště přišel po hodině hry a po Tillmanově tečované střele podruhé v sezoně skóroval patičkou. Celkově se bývalý reprezentant trefil ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě. Augsburg poprvé v sezoně ztratil body, zatímco Leverkusen má po třech kolech vyrovnanou bilanci jedné výhry, porážky a nyní i remízy.
Fotbalisté Dortmundu porazili 3:0 Paderborn a zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. Díky dvěma brankám záložníka Nmechy z posledních deseti minut a trefě útočníka Silvy z úvodu zápasu zaznamenali poprvé od sezony 2015/16 tři výhry v prvních třech ligových kolech. Paderborn po návratu do nejvyšší soutěže po šesti letech nezvítězil ani na třetí pokus a na premiérový gól v nové sezoně stále čeká.
Bundesliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Freiburg
|3
|3
|0
|0
|10:1
|9
|2
Dortmund
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|3
Augsburg
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|4
Elversberg
|2
|2
|0
|0
|7:5
|6
|5
Bayern
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|6
Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|7
Mohuč
|3
|1
|1
|1
|6:3
|4
|8
Frankfurt
|3
|1
|1
|1
|7:8
|4
|9
Schalke
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|10
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|11
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|6:7
|3
|12
Brémy
|2
|1
|0
|1
|4:5
|3
|13
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|6:8
|3
|14
Köln
|2
|1
|0
|1
|4:6
|3
|15
Paderborn
|3
|0
|1
|2
|0:4
|1
|16
Union Berlin
|3
|0
|1
|2
|4:10
|1
|17
Hamburger
|2
|0
|0
|2
|0:7
|0
|18
Mönchengladbach
|3
|0
|0
|3
|3:12
|0
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