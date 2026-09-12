ONLINE: Schick chce v dresu Bayeru přidat další branky, v akci i Hložek nebo Coufal
Bundesliga má na programu třetí kolo, v rámci kterého zavítá Leverkusen na hřiště Augsburgu. Patrik Schick se v minulém utkání prosadil a trefit se bude chtít i nyní. Hoffenheim s Vladimírem Coufalem či Adamem Hložkem zase přivítá Stuttgart. Hložek se v této sezoně zatím v soutěžním utkání neprosadil, podaří se mu to tentokrát? Sledujte ONLINE přenos obou zápasů na iSportu, výkop je plánován na 15.30.
Bundesliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Augsburg
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Freiburg
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|3
Dortmund
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|4
Elversberg
|2
|2
|0
|0
|7:5
|6
|5
Mohuč
|2
|1
|1
|0
|5:0
|4
|6
Bayern
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|7
Schalke
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|8
Leverkusen
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|9
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|5:6
|3
|11
Brémy
|2
|1
|0
|1
|4:5
|3
|12
Köln
|2
|1
|0
|1
|4:6
|3
|13
Paderborn
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|14
Frankfurt
|2
|0
|1
|1
|4:7
|1
|15
Union Berlin
|3
|0
|1
|2
|4:10
|1
|16
Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|17
Mönchengladbach
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|18
Hamburger
|2
|0
|0
|2
|0:7
|0
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