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ONLINE: Schick chce v dresu Bayeru přidat další branky, v akci i Hložek nebo Coufal

Patrik Schick proti Unionu Berlín zapsal gól i asistenci
Patrik Schick proti Unionu Berlín zapsal gól i asistenciZdroj: ČTK / Marius Becker
iSport.cz
Německo - Bundesliga
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Bundesliga má na programu třetí kolo, v rámci kterého zavítá Leverkusen na hřiště Augsburgu. Patrik Schick se v minulém utkání prosadil a trefit se bude chtít i nyní. Hoffenheim s Vladimírem Coufalem či Adamem Hložkem zase přivítá Stuttgart. Hložek se v této sezoně zatím v soutěžním utkání neprosadil, podaří se mu to tentokrát? Sledujte ONLINE přenos obou zápasů na iSportu, výkop je plánován na 15.30.

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#TýmZVRPSkóreB
1Augsburg22007:16
2Freiburg22005:16
3Dortmund22005:26
4Elversberg22007:56
5Mohuč21105:04
6Bayern21105:14
7Schalke31113:44
8Leverkusen21016:33
9Lipsko21014:33
10Stuttgart21015:63
11Brémy21014:53
12Köln21014:63
13Paderborn20110:11
14Frankfurt20114:71
15Union Berlin30124:101
16Hoffenheim20024:60
17Mönchengladbach20023:70
18Hamburger20020:70
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