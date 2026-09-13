Předplatné

Bizon zase pálí! Hložek smetl Stuttgart a hlásil: Emotivní. Minulá sezona? Katastrofa

Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Adam Hložek se prosadil proti StuttgartuZdroj: Profimedia.cz
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Hoffenheim s Čechy v sestavě na úvod sezony bundesligy prohrál 2:3
Hoffenheim s Čechy v sestavě na úvod sezony bundesligy prohrál 2:3
Adam Hložek se setkal s fanynkou Hoffenheimu, která odmítla jeho podpis na dres
Adam Hložek v přípravném zápase Hoffenheimu
Adam Hložek v zápase s Koreou.
12
Fotogalerie
Daniel Konečný
Německo - Bundesliga
Začít diskusi (0)

To je ono! Adam Hložek se v bundeslize prosadil poprvé od května 2025 a hned dvakrát. Svými zásahy vystřílel Hoffenheimu cenné vítězství 2:1 nad Stuttgartem a byl vyhlášen hráčem zápasu. „Je to pro mě velice emotivní. Minulá sezona byla katastrofální. Nyní jsem konečně zpátky. Každý den se cítím lépe a lépe,“ radoval se střelec po senzačním výkonu.

Nekonečně dlouhé čekání je u konce. Adam Hložek opět pálí v bundeslize ostrými. Reprezentační útočník má snad všechny zdravotní patálie konečně za sebou a nabírá formu, což je pro trenéra Santiho Deniu přímo výtečná zpráva. Proti Stuttgartu totiž Hložek ukázal, že může patřit k absolutní světové špičce.

Hložkova síla, rychlost, výběr místa i zakončení z něj dělají komplexního útočníka, s nímž si obrana předního celku bundesligy nevěděla rady. „Bizon“ byl u všeho podstatného.

Už ve čtvrté minutě pelášil Hložek z levého křídla na branku, ale pod tlakem obránce a dobře vyběhnuvšího brankáře Fabiana Bredlowa zamířila jeho střela levačkou jen těsně vedle tyče. O osm minut později dostal na druhé straně hřiště ještě lepší přihrávku a nestrážen poslal Hoffenheim do vedení. Výborný náběh, první dotyk i zakončení.

„Pro mě to byl ten lepší z obou gólů, protože přišel po opravdu dlouhé době, co jsem v bundeslize prosadil naposledy,“ připomněl Hložek, že do té chvíle poslední branku vsítil loni v květnu Mönchengladbachu. Vinou zranění to byl proti Stuttgartu teprve desátý ligový zápas, do nějž Hložek od té doby naskočil.

Stuttgart měl následně více ze hry, ale nedokázal proměnit své šance i kvůli skvěle chytajícímu Oliveru Baumannovi.

Naopak Hložek mohl ještě v úvodním dějství znovu udeřit. Sedm minut před koncem první půle si našel na vápně vysoký míč, zpracoval ho, otočil se a vypálil nebezpečně k tyči. Bredlow nicméně dokázal s vypětím všech sil zasáhnout.

Hložek neskrýval nadšení

„Hoffenheim je směrem dopředu opravdu silný. Nedá se proti němu ubránit všechno,“ smířil se bek Stuttgartu Maximilian Mittelstädt s tím, že si domácí dokázali tvořit šance. Sám však krátce po změně stran srovnal, když napálil odražený míč skrz Vladimíra Coufala.

„Po úvodní inkasované brance jsme zabrali, srovnali a nadále útočili. Jenže potom jsme neproměnili naši příležitost na 2:1 a inkasovali podobný gól, jako byl ten první,“ povzdechl si trenér Stuttgartu Sebastian Hoeneß.

Hložek si totiž v 67. minutě opět perfektně naběhl za obranu, dostal znovu skvělou přihrávku a ranou z první trefil Hoffenheimu vítězství. Zakončení levačkou dosáhlo rychlosti 102,27 km/h, takže šlo z pouhých třinácti metrů jen o těžko chytatelný projektil.

„Jsem moc šťastný. Moc šťastný za tři body i dva góly. Je to pro nás důležitý triumf proti opravdu silnému soupeři. Takhle musíme pokračovat i v dalších zápasech,“ přál si Hložek.

Vzpruhou pro Hoffenheim je rovněž fakt, že dokázal udržet vedení. Zápasy s Kölnem i Dortmundem (oba 2:3) totiž Hoffenheim ztratil, přestože v obou vstřelil první gól i vedl 2:1. „Tentokrát jsme však bránili plně soustředění po celých devadesát minut,“ těšilo Hložka.

Navázat na tento víkend může on i celý tým ve čtvrtek, kdy zahájí sezonu v Evropské lize na hřišti OFI Kréta.

StatistikaHodnota
Odehrané minuty82 min
Góly 2 2x Skóroval
Očekávané góly (xG)1,45
Střely na branku3 / 7
Dotyky s míčem41
Úspěšné driblinky0 / 2
Vyhrané souboje0 / 8
Úspěšné přihrávky17 / 24
Uběhnutá vzdálenost9,9 km
Počet sprintů17
Utkání: Adam Hložek vs. Stuttgart | Zdroj: Sofascore.com

#TýmZVRPSkóreB
1Freiburg330010:19
2Dortmund33008:29
3Augsburg32109:37
4Bayern32107:27
5Lipsko32019:36
6Elversberg32018:76
7Leverkusen31118:54
8Mohuč31116:34
9Frankfurt31117:84
10Brémy31115:64
11Schalke31113:44
12Köln31115:74
13Hoffenheim31026:73
14Stuttgart31026:83
15Paderborn30120:41
16Union Berlin30124:101
17Mönchengladbach30033:120
18Hamburger30030:120
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů