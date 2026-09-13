Bizon zase pálí! Hložek smetl Stuttgart a hlásil: Emotivní. Minulá sezona? Katastrofa
To je ono! Adam Hložek se v bundeslize prosadil poprvé od května 2025 a hned dvakrát. Svými zásahy vystřílel Hoffenheimu cenné vítězství 2:1 nad Stuttgartem a byl vyhlášen hráčem zápasu. „Je to pro mě velice emotivní. Minulá sezona byla katastrofální. Nyní jsem konečně zpátky. Každý den se cítím lépe a lépe,“ radoval se střelec po senzačním výkonu.
Nekonečně dlouhé čekání je u konce. Adam Hložek opět pálí v bundeslize ostrými. Reprezentační útočník má snad všechny zdravotní patálie konečně za sebou a nabírá formu, což je pro trenéra Santiho Deniu přímo výtečná zpráva. Proti Stuttgartu totiž Hložek ukázal, že může patřit k absolutní světové špičce.
Hložkova síla, rychlost, výběr místa i zakončení z něj dělají komplexního útočníka, s nímž si obrana předního celku bundesligy nevěděla rady. „Bizon“ byl u všeho podstatného.
Už ve čtvrté minutě pelášil Hložek z levého křídla na branku, ale pod tlakem obránce a dobře vyběhnuvšího brankáře Fabiana Bredlowa zamířila jeho střela levačkou jen těsně vedle tyče. O osm minut později dostal na druhé straně hřiště ještě lepší přihrávku a nestrážen poslal Hoffenheim do vedení. Výborný náběh, první dotyk i zakončení.
„Pro mě to byl ten lepší z obou gólů, protože přišel po opravdu dlouhé době, co jsem v bundeslize prosadil naposledy,“ připomněl Hložek, že do té chvíle poslední branku vsítil loni v květnu Mönchengladbachu. Vinou zranění to byl proti Stuttgartu teprve desátý ligový zápas, do nějž Hložek od té doby naskočil.
Stuttgart měl následně více ze hry, ale nedokázal proměnit své šance i kvůli skvěle chytajícímu Oliveru Baumannovi.
Naopak Hložek mohl ještě v úvodním dějství znovu udeřit. Sedm minut před koncem první půle si našel na vápně vysoký míč, zpracoval ho, otočil se a vypálil nebezpečně k tyči. Bredlow nicméně dokázal s vypětím všech sil zasáhnout.
Hložek neskrýval nadšení
„Hoffenheim je směrem dopředu opravdu silný. Nedá se proti němu ubránit všechno,“ smířil se bek Stuttgartu Maximilian Mittelstädt s tím, že si domácí dokázali tvořit šance. Sám však krátce po změně stran srovnal, když napálil odražený míč skrz Vladimíra Coufala.
„Po úvodní inkasované brance jsme zabrali, srovnali a nadále útočili. Jenže potom jsme neproměnili naši příležitost na 2:1 a inkasovali podobný gól, jako byl ten první,“ povzdechl si trenér Stuttgartu Sebastian Hoeneß.
Hložek si totiž v 67. minutě opět perfektně naběhl za obranu, dostal znovu skvělou přihrávku a ranou z první trefil Hoffenheimu vítězství. Zakončení levačkou dosáhlo rychlosti 102,27 km/h, takže šlo z pouhých třinácti metrů jen o těžko chytatelný projektil.
„Jsem moc šťastný. Moc šťastný za tři body i dva góly. Je to pro nás důležitý triumf proti opravdu silnému soupeři. Takhle musíme pokračovat i v dalších zápasech,“ přál si Hložek.
Vzpruhou pro Hoffenheim je rovněž fakt, že dokázal udržet vedení. Zápasy s Kölnem i Dortmundem (oba 2:3) totiž Hoffenheim ztratil, přestože v obou vstřelil první gól i vedl 2:1. „Tentokrát jsme však bránili plně soustředění po celých devadesát minut,“ těšilo Hložka.
Navázat na tento víkend může on i celý tým ve čtvrtek, kdy zahájí sezonu v Evropské lize na hřišti OFI Kréta.
|Statistika
|Hodnota
|Odehrané minuty
|82 min
|Góly
|2 2x Skóroval
|Očekávané góly (xG)
|1,45
|Střely na branku
|3 / 7
|Dotyky s míčem
|41
|Úspěšné driblinky
|0 / 2
|Vyhrané souboje
|0 / 8
|Úspěšné přihrávky
|17 / 24
|Uběhnutá vzdálenost
|9,9 km
|Počet sprintů
|17
|Utkání: Adam Hložek vs. Stuttgart | Zdroj: Sofascore.com
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Freiburg
|3
|3
|0
|0
|10:1
|9
|2
Dortmund
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|3
Augsburg
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|4
Bayern
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|5
Lipsko
|3
|2
|0
|1
|9:3
|6
|6
Elversberg
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|7
Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|8
Mohuč
|3
|1
|1
|1
|6:3
|4
|9
Frankfurt
|3
|1
|1
|1
|7:8
|4
|10
Brémy
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|11
Schalke
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|12
Köln
|3
|1
|1
|1
|5:7
|4
|13
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|6:7
|3
|14
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|6:8
|3
|15
Paderborn
|3
|0
|1
|2
|0:4
|1
|16
Union Berlin
|3
|0
|1
|2
|4:10
|1
|17
Mönchengladbach
|3
|0
|0
|3
|3:12
|0
|18
Hamburger
|3
|0
|0
|3
|0:12
|0
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