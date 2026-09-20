Schick má formu! Trefil se ve čtvrtém ligovém zápase v řadě, Leverkusen vyhrál
Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu zajistil český útočník ve 4. kole domácím vítězství 2:0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezoně a se sedmi body je v tabulce pátý.
Schick překonal brankáře Vandevoordta ve 44. minutě, poté co se svou slabší pravou nohou natáhl ve skluzu pro centr Gutiérreze a usměrnil ho k levé tyči. Další branku mohl přidat v 64. minutě: po Mazově přihrávce se ocitl sám před Vandervoordtem, jenže belgický gólman si s jeho střelou bez přípravy poradil. Se čtyřmi trefami se Schick dělí o vedení v tabulce střelců se čtyřmi dalšími hráči.
O druhý gól Leverkusenu se postaral v 57. minutě Gutiérrez. Na hranici pokutového území se dostal k odraženému centru a střelu protlačil do sítě i díky nešťastné teči obránce Bakua. Španělský bek přišel do Leverkusenu v létě z Neapole, během čtyř zápasů jednou skóroval a na tři branky přihrál.
Bundesliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dortmund
|4
|4
|0
|0
|9:2
|12
|2
Bayern
|4
|3
|1
|0
|14:2
|10
|3
Freiburg
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|4
Leverkusen
|4
|2
|1
|1
|10:5
|7
|5
Augsburg
|4
|2
|1
|1
|11:6
|7
|6
Mohuč
|4
|2
|1
|1
|10:6
|7
|7
Brémy
|4
|2
|1
|1
|8:8
|7
|8
Lipsko
|4
|2
|0
|2
|9:5
|6
|9
Elversberg
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|10
Frankfurt
|4
|1
|2
|1
|9:10
|5
|11
Schalke
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|12
Köln
|4
|1
|1
|2
|6:9
|4
|13
Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|6:7
|3
|14
Stuttgart
|4
|1
|0
|3
|6:9
|3
|15
Hamburger
|4
|1
|0
|3
|2:13
|3
|16
Paderborn
|3
|0
|1
|2
|0:4
|1
|17
Union Berlin
|4
|0
|1
|3
|4:17
|1
|18
Mönchengladbach
|4
|0
|0
|4
|6:16
|0
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