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Schick má formu! Trefil se ve čtvrtém ligovém zápase v řadě, Leverkusen vyhrál

Patrik Schick se proti Lipsku prosadil počtvrté v sezoně
Patrik Schick se proti Lipsku prosadil počtvrté v sezoněZdroj: ČTK
Patrik Schick se proti Lipsku prosadil počtvrté v sezoně
Patrik Schick se proti Lipsku prosadil počtvrté v sezoně
Patrik Schick se proti Lipsku prosadil počtvrté v sezoně
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ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
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Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu zajistil český útočník ve 4. kole domácím vítězství 2:0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezoně a se sedmi body je v tabulce pátý.

Schick překonal brankáře Vandevoordta ve 44. minutě, poté co se svou slabší pravou nohou natáhl ve skluzu pro centr Gutiérreze a usměrnil ho k levé tyči. Další branku mohl přidat v 64. minutě: po Mazově přihrávce se ocitl sám před Vandervoordtem, jenže belgický gólman si s jeho střelou bez přípravy poradil. Se čtyřmi trefami se Schick dělí o vedení v tabulce střelců se čtyřmi dalšími hráči.

O druhý gól Leverkusenu se postaral v 57. minutě Gutiérrez. Na hranici pokutového území se dostal k odraženému centru a střelu protlačil do sítě i díky nešťastné teči obránce Bakua. Španělský bek přišel do Leverkusenu v létě z Neapole, během čtyř zápasů jednou skóroval a na tři branky přihrál.

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#TýmZVRPSkóreB
1Dortmund44009:212
2Bayern431014:210
3Freiburg431012:310
4Leverkusen421110:57
5Augsburg421111:67
6Mohuč421110:67
7Brémy42118:87
8Lipsko42029:56
9Elversberg32018:76
10Frankfurt41219:105
11Schalke31113:44
12Köln41126:94
13Hoffenheim31026:73
14Stuttgart41036:93
15Hamburger41032:133
16Paderborn30120:41
17Union Berlin40134:171
18Mönchengladbach40046:160
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