Zákaz skákání na tribuně! Německý klub chce předejít „efektu trampolíny“
- Bochum zakázala fanouškům na jedné z tribun synchronizované skákání kvůli silným vibracím stadionu.
Znalecký posudek potvrdil stabilitu tribuny, ale varoval před pocity nevolnosti způsobenými takzvaným efektem trampolíny.
V případě porušení pravidla hrozí uzavření východní tribuny a omezení kapacity zápasů o deset tisíc diváků až do plánované rekonstrukce.
Fanoušci německé Bochumi si budou muset zvykat na nové a hodně netradiční pravidlo. Klub vydal prohlášení, ve kterém fanouškům nově zakazuje skákat na východní tribuně.
Důvod? Kvůli špatnému stavu části stadionu by podle inženýrů mohly „určité pohyby diváků způsobit silné vibrace, které by mohly zejména u nezkušených návštěvníků stadionu vyvolat pocity nevolnosti.“
V překladu by se asi dalo říct, že starší historický stadion už není v nejlepší kondici. Poslední větší rekonstrukcí prošel v roce 1997 a při velkém náporu se otřásá víc, než by se u ještě nedávno bundesligového klubu slušelo.
Stadion sice vyhovuje, ale...
Znalecký posudek sice potvrdil, že 26tisícový stánek Ruhrstadion je vyhovující a nosnost východní tribuny je v pořádku, ovšem „synchronizovaný pohyb velkého množství lidí“ může způsobit tzv. „efekt trampolíny“ a vyvolat u diváků nevolnost.
Proto fotbalový klub okamžitě zakázal „společné, synchronizované a rytmické skákání.“ Netradiční pravidlo se tedy netýká nadšené oslavy gólu nebo podobných projevů. Pokud budou fanoušci příkaz porušovat, hrozí klubu úplně zavření tribuny, čímž by se na zápasy dostalo o deset tisíc diváků méně.
Z velmi zvláštního předpisu si pochopitelně řada fotbalových nadšenců dělá spíš legraci, než aby ho brali vážně. „Pocit nevolnosti už jsem na Ruhrstadionu zažil víckrát, ale skákání důvodem ještě nikdy nebylo,“ napsal jeden z fanoušků do ironického komentáře na sociální síti X.
Je pravda, že za poslední roky si modro-bílí srdcaři mnoho radosti neužili. Dvě sezony nazpět Bochum sestoupila z bundesligy o patro níž, když skončila na posledním místě a v minulém ročníku ve druhé lize skončila ve středu tabulky, kde se pohybuje i nyní.
Pozitivní zprávou je, že by zákaz skákání neměl trvat příliš dlouho. Zmíněná východní tribuna je totiž součástí projektu rekonstrukce stadionu, který by měl být dokončený v roce 2029.
Tabulka druhé bundesligy:
|#
|Klub
|1
|Hertha BSC
617:718
|2
|1. FC Norimberk
616:616
|3
|1. FC Heidenheim
614:1213
|4
|VfL Wolfsburg
615:811
|5
|1. FC Kaiserslautern
66:411
|6
|1. FC Magdeburg
611:910
|7
|Energie Cottbus
614:138
|8
|FC St. Pauli
68:87
|9
|VfL Bochum
65:67
|10
|Hannover 96
67:97
|11
|VfL Osnabrück
69:127
|12
|Greuther Fürth
69:116
|13
|Arminia Bielefeld
610:125
|14
|Karlsruher SC
66:125
|15
|Eintracht Braunschweig
612:134
|16
|Holstein Kiel
67:104
|17
|Dynamo Drážďany
68:144
|18
|SV Darmstadt
65:134