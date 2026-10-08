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Zákaz skákání na tribuně! Německý klub chce předejít „efektu trampolíny“

Na stadionu v Bochumi se fanoušci potýkají se zvláštním opatřením
Na stadionu v Bochumi se fanoušci potýkají se zvláštním opatřenímZdroj: Profimedia
Na stadionu Bochumi nesmí fanoušci skákat
Na stadionu v Bochumi se fanoušci potýkají se zvláštním opatřením
Na stadionu v Bochumi se fanoušci potýkají se zvláštním opatřením
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Petr Fantyš
Německo - Bundesliga
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  • Bochum zakázala fanouškům na jedné z tribun synchronizované skákání kvůli silným vibracím stadionu.

  • Znalecký posudek potvrdil stabilitu tribuny, ale varoval před pocity nevolnosti způsobenými takzvaným efektem trampolíny.

  • V případě porušení pravidla hrozí uzavření východní tribuny a omezení kapacity zápasů o deset tisíc diváků až do plánované rekonstrukce.

Fanoušci německé Bochumi si budou muset zvykat na nové a hodně netradiční pravidlo. Klub vydal prohlášení, ve kterém fanouškům nově zakazuje skákat na východní tribuně.

Důvod? Kvůli špatnému stavu části stadionu by podle inženýrů mohly „určité pohyby diváků způsobit silné vibrace, které by mohly zejména u nezkušených návštěvníků stadionu vyvolat pocity nevolnosti.“

V překladu by se asi dalo říct, že starší historický stadion už není v nejlepší kondici. Poslední větší rekonstrukcí prošel v roce 1997 a při velkém náporu se otřásá víc, než by se u ještě nedávno bundesligového klubu slušelo.

Stadion sice vyhovuje, ale...

Znalecký posudek sice potvrdil, že 26tisícový stánek Ruhrstadion je vyhovující a nosnost východní tribuny je v pořádku, ovšem „synchronizovaný pohyb velkého množství lidí“ může způsobit tzv. „efekt trampolíny“ a vyvolat u diváků nevolnost.

Proto fotbalový klub okamžitě zakázal „společné, synchronizované a rytmické skákání.“ Netradiční pravidlo se tedy netýká nadšené oslavy gólu nebo podobných projevů. Pokud budou fanoušci příkaz porušovat, hrozí klubu úplně zavření tribuny, čímž by se na zápasy dostalo o deset tisíc diváků méně.

Z velmi zvláštního předpisu si pochopitelně řada fotbalových nadšenců dělá spíš legraci, než aby ho brali vážně. „Pocit nevolnosti už jsem na Ruhrstadionu zažil víckrát, ale skákání důvodem ještě nikdy nebylo,“ napsal jeden z fanoušků do ironického komentáře na sociální síti X.

Je pravda, že za poslední roky si modro-bílí srdcaři mnoho radosti neužili. Dvě sezony nazpět Bochum sestoupila z bundesligy o patro níž, když skončila na posledním místě a v minulém ročníku ve druhé lize skončila ve středu tabulky, kde se pohybuje i nyní.

Pozitivní zprávou je, že by zákaz skákání neměl trvat příliš dlouho. Zmíněná východní tribuna je totiž součástí projektu rekonstrukce stadionu, který by měl být dokončený v roce 2029.

Tabulka druhé bundesligy:

#Klub
1Hertha BSC
617:718
21. FC Norimberk
616:616
31. FC Heidenheim
614:1213
4VfL Wolfsburg
615:811
51. FC Kaiserslautern
66:411
61. FC Magdeburg
611:910
7Energie Cottbus
614:138
8FC St. Pauli
68:87
9VfL Bochum
65:67
10Hannover 96
67:97
11VfL Osnabrück
69:127
12Greuther Fürth
69:116
13Arminia Bielefeld
610:125
14Karlsruher SC
66:125
15Eintracht Braunschweig
612:134
16Holstein Kiel
67:104
17Dynamo Drážďany
68:144
18SV Darmstadt
65:134

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