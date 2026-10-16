Srb? Fantastický hráč! chválí Drobný. Je pro něj určitě lepší být v Bayernu než ve Slavii
Když jde o český fotbalový import, německé kluby se vyjma vstřícného Hoffenheimu na trhu zrovna... nepřetrhnou. Ale pozor! V létě zrovna Bayern využil toho, že ve Slavii končila smlouva tehdy ještě šestnáctiletému Matouši Srbovi, a za cca 25 milionů korun ofenzivního záložníka získal. Na podzim se zapracovává v mnichovské rezervě. „Má to, co málo českých hráčů. Je odstřelený,“ vyzdvihuje obrovsky talentovaného hráče Jaroslav Drobný, jenž ho má dennodenně na očích coby trenér brankářů mnichovské rezervy. Exkluzivní rozhovor s ním si můžete přečíst v pátečním Sport Magazínu, který je k dostání na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
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Teenagera, jenž zaujal na mistrovství Evropy U-17, zrovna nedávno britský deník The Guardian zařadil do prestižního žebříčku Next Generation. Tedy mezi šedesát největších talentů světového fotbalu. „Na EURO do sedmnácti let zaujal, skóroval proti Itálii, asistoval proti Belgii a ukázal velké technické dovednosti. Všimlo si ho mnoho skautů,“ napsal v Srbově medailonku redaktor Guardianu Michael Yokhin. „V Youth League vstřelil Srb krásný gól proti Bodö/Glimt. Je rychlý, vynalézavý, dobře čte hru a rád dělá odvážná rozhodnutí,“ dodal.
Dalo by se očekávat, že na stěhování nástupce Davida Jarolíma, jenž do Bayernu v šestnácti rovněž odešel z Edenu, má právě česká spojka v klubu Drobný. Ten si však zcela upřímně na přestupu nepřičítá žádný podíl. „Byla to akce skautingu, jeho šéf se mě ptal, jestli ho znám,“ říká. „O tom, že chceme šikovného klučinu, jsem slyšel už před rokem.“
Skromný, tichý kluk
Záhy na vlastní oči viděl, co nyní již sedmnáctiletý Srb na hřišti umí, protože se podle plánu objevil v „jeho“ béčku. Sbírá minuty ve čtvrté lize, kde nastoupil v osmi zápasech a připsal si jednu asistenci. Jak už padlo, v Youth League, kterou záměrně omlazené béčko mnichovského kolosu hraje, se trefil proti Bodö Glimt (6:1). Jde mu to, i když na první dobrou nepůsobí výrazně.
„Přijde mi takový… strašně hodný. Skromný, tichý kluk,“ povídá Drobný. „Ale musím říct, že je to fantastický fotbalista, jeden na jednoho je výborný, je odstřelený,“ popisuje. „Chválí si ho trenér Dante a dobré reference na něj dává i Vincent Kompany, protože Matouš už trénoval i s áčkem. Má to, co málo českých hráčů. Pro jeho rozvoj je určitě lepší, že je u nás než ve Slavii. Bayern udělal dobrý obchod,“ je přesvědčen.
Jen jedna věc mu vadí. „Říkal jsem mu, ať mi nevyká – a on to furt dělá!“ usmívá se Drobný, jehož v Bayernu oslovují Jaro. „Alespoň že už mi neříká Dobrý den, ale Servus…“