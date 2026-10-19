Drobný o snové štaci: Bayern, to znamená vyhraj! Zajímá Němce vůbec český fotbal?
Narazit na fotbalového trenéra s českým pasem v cizině? Asi tak běžná záležitost jako vidět na lavičce pokorného Cristiana Ronalda. O to luxusnější je adresa, na které už je pět let k zastižení bývalý reprezentační brankář a nyní trenér svých nástupců Jaroslav Drobný. Vlastně adresse: Bayern Mnichov! Na starosti tam má gólmany v rezervě i talenty do 23 let v celém klubu. „Je to velká odpovědnost a podle toho se musíš chovat,“ upozorňuje. V exkluzivním rozhovoru pro iSport Premium přibližuje, co to znamená patřit k obří značce, jaký je superstřelec Harry Kane nebo jak se v Německu dívají na český fotbal. Upozornění pro čtenáře: iluze stranou, bude to trochu bolet...
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Anglie, Německo, Nizozemsko i Řecko, odkud pochází jeho manželka Katarina, s níž má syna Iasona a dceru Ilaeiru... Jestli někdo ví, jak to chodí za hranicemi, je to právě on. Energií sršící chlapík, který umí do očí říct i nepříjemné věci. Bavorská metropole sice není daleko, ale interview dává Drobný naprosto výjimečně.
V Německu už pobýváte pěknou řádku let, nakolik jste tam pevně zakořeněný?
„Žiju tam už opravdu dlouho, skoro šestnáct, sedmnáct let, takže ho beru jako svůj domov. Takhle se tam cítím. I německá kultura je mi docela blízká, všechno je tam pro mě přirozené.“
Do Česka se vracíte jen sporadicky, že?
„Vracím se málo. A míň než dřív. Dostanu se sem, jen když se koná nějaká akce nebo třeba kvůli trenérské licenci. Nebo v létě a v zimě během dovolené, jakmile potřebuju vyřídit něco na baráku a musím nutně přijet. Když dostaneme dva dny volno, jedu třeba na otočku. Ale jinak opravdu výjimečně.“
Každá země má něco do sebe
Co vám u západních sousedů nejvíc vyhovuje?
„Myslím, že Němci jsou nám kulturně velice blízcí. Když třeba srovnám Česko s Řeckem, to je jako nebe a dudy. Němci jsou naši sousedé, takže k sobě nemáme tak daleko. Jejich způsob života se mi líbí. A vždycky jsem působil v krásných městech, ať to byl Hamburk, Berlín, nebo teď Mnichov, vlastně ve třech největších v zemi. Pěkný je ale i Düsseldorf, kde jsem taky chytal. Zároveň je zajímavé, jak je každé z těch míst úplně jiné: kultura, bydlení, lidé, nářečí… Když spustí po jejich Bavorák, tak mu někdy nerozumím. (usmívá se). I tak je pro mě Německo skutečně domov. Ale platí i to, že když přijedu do Česka nebo Řecka, jsem doma tam. Vůbec mi to nedělá problém, vždy se snažím přizpůsobit se. Každá země má něco do sebe.“
Jste fotbalový kosmopolita, ale přece jen: není to mezi Německem a Řeckem obrovský skok?
„Tak to je. Řecko je jiný svět, Balkán, takže krásné počasí, super jídlo, moře, lidé se baví, dodržují siestu, chodí spát hodně pozdě večer. Němci jsou zase disciplinovaní, vstávají brzy ráno a brzy jdou spát, siesta žádná. Spíš práce, práce, práce, aby bylo všechno v pořádku. Řekové jsou pravý opak. Ale mně to fakt nevadí. Zařídím se podle sebe. Když potřebuju, jsem Řek, jindy Čech nebo Němec.“
Takže včas přepnete a řeknete si: Pozor, teď nebude všechno na čas, na minutu přesně?
„No, to v Řecku opravdu neplatí. (směje se) Když se tam domluvím s kámošem na kafe, vím, že můžu přijít o půl hodinu až o hodinu později. To bych v Německu asi nikomu nevysvětlil. Ale už jsem se s tím naučil žít a navíc dneska máme mobily. Není to omluva, ale přece jen nenecháte někde někoho hodinu čekat bez vysvětlení.“
Třikrát na cestě do Bayernu...
Měl jste přesně nalinkované, že po konci kariéry chcete dál „dělat fotbal“ právě v Německu?
„Ano, bylo to jasně dané. Už když jsem pomalu končil v Českých Budějovicích, věděl jsem, že půjdu do Bayernu. Bavili jsme se dokonce rok, rok a půl předtím, jestli by to bylo téma. Jen se to prodloužilo o moje poslední brankářské angažmá. Prakticky jsme byli předběžně domluveni.“