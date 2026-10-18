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ONLINE: Leverkusen - Freiburg. Potvrdí Schick formu? V akci i Hložek s Coufalem

Patrik Schick gólem sice zařídil bod v Augsburgu, očividně s ním ale spokojen nebyl
Patrik Schick gólem sice zařídil bod v Augsburgu, očividně s ním ale spokojen nebylZdroj: Profimedia.cz
Patrick Schick slaví gól do sítě Lechu
Hoffenheim s Adamem Hložkem a Vladimírem Coufalem v sestavě v EL prohrál 2:3 s Besiktasem
Patrik Schick v akci proti Lechu
Adam Hložek se prosadil proti Stuttgartu
Patrik Schick slaví gól v Evropské lize
Hoffenheim s Adamem Hložkem a Vladimírem Coufalem v sestavě v EL prohrál 2:3 s Besiktasem
Fotbalisté Leverskusenu s Patrikem Schickem slaví gól do sítě Lechu
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iSport.cz
Německo - Bundesliga
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Fotbalisté Leverkusenu v 6. kole německé bundesligy přivítají na domácím trávníku Freiburg, který ve čtvrtek porazil Jablonec 3:2 v duelu Evropské ligy. V dresu Bayeru se představí Patrik Schick, jenž rozjel novou sezonu ve střelecké fazoně, prosadí se i tentokrát? V akci je také Hoffenheim s českými hráči Adamem Hložkem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Bayern642022:514
2Dortmund642011:414
3Freiburg541014:413
4Leverkusen531114:810
5Mohuč631214:1010
6Elversberg631212:1110
7Lipsko630316:119
8Brémy623112:129
9Hamburger63036:159
10Augsburg622216:128
11Frankfurt622210:168
12Köln62138:117
13Stuttgart62048:106
14Schalke61234:75
15Paderborn61235:95
16Union Berlin61235:175
17Hoffenheim51049:133
18Mönchengladbach50057:180
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