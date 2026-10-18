ONLINE: Leverkusen - Freiburg. Potvrdí Schick formu? V akci i Hložek s Coufalem
Fotbalisté Leverkusenu v 6. kole německé bundesligy přivítají na domácím trávníku Freiburg, který ve čtvrtek porazil Jablonec 3:2 v duelu Evropské ligy. V dresu Bayeru se představí Patrik Schick, jenž rozjel novou sezonu ve střelecké fazoně, prosadí se i tentokrát? V akci je také Hoffenheim s českými hráči Adamem Hložkem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
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Bundesliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|6
|4
|2
|0
|22:5
|14
|2
Dortmund
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|3
Freiburg
|5
|4
|1
|0
|14:4
|13
|4
Leverkusen
|5
|3
|1
|1
|14:8
|10
|5
Mohuč
|6
|3
|1
|2
|14:10
|10
|6
Elversberg
|6
|3
|1
|2
|12:11
|10
|7
Lipsko
|6
|3
|0
|3
|16:11
|9
|8
Brémy
|6
|2
|3
|1
|12:12
|9
|9
Hamburger
|6
|3
|0
|3
|6:15
|9
|10
Augsburg
|6
|2
|2
|2
|16:12
|8
|11
Frankfurt
|6
|2
|2
|2
|10:16
|8
|12
Köln
|6
|2
|1
|3
|8:11
|7
|13
Stuttgart
|6
|2
|0
|4
|8:10
|6
|14
Schalke
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|15
Paderborn
|6
|1
|2
|3
|5:9
|5
|16
Union Berlin
|6
|1
|2
|3
|5:17
|5
|17
Hoffenheim
|5
|1
|0
|4
|9:13
|3
|18
Mönchengladbach
|5
|0
|0
|5
|7:18
|0
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