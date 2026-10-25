Nejstupidnější gólová oslava! Souboj Čechů dopadl jasně, Hoffenheim přejel Leverkusen
Hoffenheim na Leverkusen umí. Porazil ho už potřetí v řadě a tentokrát i jasným rozdílem – 3:0. Přesto mělo jeho vítězství zřetelný kaz. Alexander Prass totiž v 89. minutě zvýšil na rozdíl dvou branek a samou radostí ze sebe serval dres. Následovala povinná druhá žlutá a Rakušan byl vyloučen. „Dobrý hráč, ale trochu hloupý,“ ohodnotil spoluhráče Andrej Kramarič, hvězda utkání, v němž došlo ke střídání rozhodčího i ošklivému zranění.
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Šlo o moc pěknou, rychlou akci. Hoffenheim dokázal na pár doteků dostat rychlého Prasse do samostatného úniku a on jej zakončil mazáckou ranou pod břevno. Krásná branka v samotném závěru utkání zajistila domácím vítězství a pětadvacetiletý záložník si ji chtěl náležitě užít. Serval tak ze sebe dres a vychutnával si ovace tribun. Asi tak jednu sekundu.
Kramarič jen kroutil hlavou
Prassovi totiž takřka ihned došlo, jak velkou klukovinu udělal. Snažil se rychle dres opět obléct, ale bylo mu jasné, co bude následovat. Věděl to i Kramarič, který místo slavení jen kroutil hlavou nad hloupostí svého spoluhráče. „Dokážu ho pochopit. Sám jsem byl po vstřelených gólech také plný emocí,“ byl už smířlivější pětatřicetiletý Chorvat.
Sudí Robert Hartmann tak ukázal Prassovi druhou žlutou a ten se svěšenou hlavou vydal do sprch. Radost vystřídala frustrace.
„Interně si to vyřešíme. Bude to pro něj ponaučením. Bez trička můžete být tak na pláži, ne na hřišti. Bude muset změnit oslavu,“ smál se celému incidentu trenér Christian Ilzer.
Bizarnost celé situace ještě dokreslilo, že první žlutou vyfasoval Prass v závěru první půle od rozhodčího Daniela Sieberta. Ten však musel kvůli zraněnému lýtku v poločase předat svou píšťalku Hartmannovi, jehož vystřídal na pozici čtvrtého rozhodčího.
Nosítka v akci
Hráče Leverkusenu naopak v daný moment děsil stav jejich parťáka, Loica Badého. Ten se totiž před Prassovým gólem tvrdě srazil hlavou s Maxem Moerstedtem a následně opustil hřiště na nosítkách. Za svůj zákrok přitom obdržel žlutou kartu.
„Prakticky nereagoval. Snad bude brzy v pořádku. Byla to strašná rána. Bylo slyšet, jak se hlavy střetly. Byl to těžký pohled,“ popsal situaci záložník Bayeru, Robert Andrich. Hosté si vehementně stěžovali, že hra měla být v důsledku tohoto nebezpečného střetu přerušena, avšak gól platil.
Hra pokračovala deset na deset a na rozdíl od Badého v ní pokračoval i Moerstedt. Ten byl navíc ve správný čas na správném místě a uzavřel skóre na konečných 3:0, když dorazil Kramaričovu střelu, kterou zastavilo břevno.
Právě Chorvatův příchod byl pro utkání zlomovým. V 65. minutě nahradil Adama Hložka, jenž rozhodně nepředvedl špatný výkon. „Bizon“ v závěru první půle trefil z těžké pozice tyč a na začátku té druhé rozjel nebezpečnou akci.
Jubilejní gól z penalty
Kramarič si však vzal na starost nařízenou penaltu, kterou i s mírným štěstím proměnil a vstřelil jubilejní 1000. gól Hoffenheimu v bundeslize. Sám se navíc stal teprve pátým hráčem od počátku vedení statistik společností Opta v sezoně 2004/2005, jenž se v soutěži podílel na alespoň 200 gólech.
Hoffenheim tak dokázal porazit Leverkusen potřetí v řadě, přestože neměl zrovna nejlepší vstup do druhé půle. Bayer však nedokázal navázat na své silné výkony z posledních duelů. Nejlépe to ilustrovalo malé zapojení Patrika Schicka do hry. Ten se tak poprvé v této ligové sezoně střelecky neprosadil, když neměl ani střelu na branku. Pouze dostal premiérovou žlutou kartu, když se hněval na sudího za neodpískaný faul.
Na vynulování Leverkusenu se dobrým výkonem podílel i Vladimír Coufal a v závěru také střídající Robin Hranáč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|7
|5
|2
|0
|25:6
|17
|2
Dortmund
|7
|5
|2
|0
|12:4
|17
|3
Freiburg
|7
|4
|1
|2
|16:9
|13
|4
Leverkusen
|7
|4
|1
|2
|16:12
|13
|5
Lipsko
|7
|4
|0
|3
|20:11
|12
|6
Brémy
|7
|3
|3
|1
|15:14
|12
|7
Mohuč
|7
|3
|1
|3
|16:13
|10
|8
Elversberg
|7
|3
|1
|3
|12:15
|10
|9
Augsburg
|7
|2
|3
|2
|17:13
|9
|10
Hoffenheim
|7
|3
|0
|4
|14:14
|9
|11
Hamburger
|7
|3
|0
|4
|6:16
|9
|12
Köln
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|13
Paderborn
|7
|2
|2
|3
|6:9
|8
|14
Frankfurt
|7
|2
|2
|3
|10:17
|8
|15
Stuttgart
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|16
Schalke
|7
|1
|3
|3
|4:7
|6
|17
Union Berlin
|7
|1
|3
|3
|6:18
|6
|18
Mönchengladbach
|7
|1
|0
|6
|11:22
|3
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