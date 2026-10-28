Schick opět řádil: vítězným gólem zařídil postup Leverkusenu v poháru. Trefil se i Hložek
Útočník Patrik Schick vítězným gólem ve 2. kole Německého poháru pomohl fotbalistům Leverkusenu k domácí výhře 5:2 nad druholigovým Norimberkem. Střelecky se prosadil i Adam Hložek, s Hoffenheimem ale osmifinále nevybojoval. Hoffenheim vedení nad Kielem neudržel, po 120 minutách a remíze 1:1 slavili hráči Kielu po penaltovém rozstřelu 4:3.
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Schick naskočil za Bayer až do druhého poločasu za stavu 2:1 pro hosty. Tapsoba nicméně rychle po přestávce navázal na trefu z prvního poločasu a srovnal. Bývalý český reprezentant pak v 70. minutě proměnil klíčovou penaltu, výsledek ještě zpečetili Hofmann a Vázquez.
Coufal naskočil z lavičky, Hranáč v základu
Hložek v Kielu otevřel skóre už po deseti minutách, ale pro domácí o 12 minut později vyrovnal Slovák Kaprálik. Další gól už ze hry nepadl, penalty ukončil domácí Holstein a tři čeští reprezentanti se tak se soutěží rozloučili. Hložek hřiště opustil ve 64. minutě, Vladimír Coufal naskočil do hry ve 33. minutě za zraněného Gendreye. Robin Hranáč nastoupil v základní sestavě a odehrál celé utkání.
Do osmifinále postoupil také Bayern Mnichov, jenž doma nedopustil senzaci a deklasoval druholigový Magdeburg 6:1.