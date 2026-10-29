Strach o trenéra Bayernu! Kompany po kolapsu opustil nemocnici, lékaři odhalili příčinu
- Trenér fotbalistů Bayernu Mnichov Vincent Kompany byl po pátečním kolapsu na tréninku propuštěn do domácího léčení.
Vedení klubu oznámilo, že za zdravotním incidentem belgického kouče stálo podráždění mozkových blan.
Sobotní bundesligový šlágr proti Borussii Dortmund odkoučuje z lavičky znovu asistent Aaron Danks.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Bayern Mnichov si po několika dnech nejistoty oddechl. Trenér německého velkoklubu Vincent Kompany byl po pátečním kolapsu propuštěn z nemocnice, kde podstoupil důkladná vyšetření. Lékaři u čtyřicetiletého Belgičana zjistili podráždění mozkových blan, jeho návrat na lavičku však zatím zůstává nejistý. Sobotní bundesligový šlágr proti fotbalistům Dortmundu tak Bayern odehraje bez svého hlavního kouče.
Bayern oznámil diagnózu
Dobré zprávy přišly z Bayernu Mnichov před středečním pohárovým utkáním s Magdeburgem. Sportovní ředitel Max Eberl v přímém přenosu německé televize ARD oznámil, že trenér Vincent Kompany mohl po pěti dnech opustit nemocnici.
„Upřímně řečeno, vzhledem k okolnostem je na tom dobře. Neřekl bych, že velmi dobře, ale dobře. Dnes ho propustili z nemocnice. To je pro nás všechny ta největší a nejkrásnější zpráva,“ uvedl Eberl.
Vedení německého mistra zároveň poprvé zveřejnilo příčinu zdravotních problémů belgického kouče. „Zjistili jsme, co za tím stojí. Šlo o podráždění mozkových blan, které způsobilo páteční incident,“ vysvětlil Eberl.
Fanoušci Bayernu a jejich vzkaz pro trenéra Kompanyho: „Brzké uzdravení, Vincente – stojíme při tobě!“ • Profimedia.cz
Podráždění mozkových blan, odborně označované jako meningismus, není automaticky totéž co meningitida, tedy zánět mozkových blan. Bayern bližší podrobnosti o zdravotním stavu svého trenéra nezveřejnil.
Zkolaboval při tréninku, zasahovali záchranáři
Dramatický incident se odehrál v pátek 23. října v tréninkovém areálu Bayernu. Kompany sledoval přípravu rezervního mužstva, když náhle zkolaboval. Na místo byli přivoláni záchranáři, kteří ho převezli do nemocnice.
Belgický trenér se přitom už v předchozích dnech potýkal s virovým onemocněním a kvůli zdravotním problémům vynechal část tréninků.
Klub následně oznámil, že Kompany zůstane pod lékařským dohledem a podstoupí důkladná vyšetření. Jeho povinnosti dočasně převzal trenérský štáb vedený asistentem Aaronem Danksem.
„Vincentovo zdraví je naší nejvyšší prioritou. Uděláme všechno pro to, aby se co nejrychleji uzdravil. Dostane veškerou potřebnou péči a tolik času, kolik bude potřebovat,“ uvedl tehdy Eberl.
Návrat je nejistý. Bayern nechce nic uspěchat
Přestože Kompany už může pokračovat v léčbě doma, návrat k mužstvu zatím není na pořadu dne. Podle Eberla bude nyní nejdůležitější odpočinek a užívání předepsaných léků.
„Jsem si naprosto jistý, že se brzy vrátí ke hřišti ve stoprocentní kondici,“ prohlásil sportovní ředitel. Konkrétní termín však odmítl odhadovat.
Opatrný zůstává také asistent Aaron Danks. „Nemáme žádný časový plán. Je pozitivní, že je teď doma se svou rodinou. Ale je velmi důležité, aby se dál zotavoval. Chceme ho samozřejmě zpátky, musí si však dopřát čas, který potřebuje,“ uvedl po středečním utkání.
O návratu čtyřicetiletého trenéra tak nakonec rozhodnou ošetřující lékaři.
Bayern vyhrává i bez trenéra. Teď ho čeká Dortmund
Mnichovský velkoklub zatím zvládá Kompanyho absenci výsledkově bez problémů. V neděli zvítězil v bundesligovém utkání na hřišti Freiburgu 3:1 a ve středu rozdrtil druholigový Magdeburg v Německém poháru 6:1.
Velká prověrka ale přijde už v sobotu 31. října. Bayern přivítá v tradičním bundesligovém šlágru Borussii Dortmund a na lavičce bude znovu chybět jeho hlavní trenér.
Po pohárovém triumfu se k němu vyjádřili i hráči. „Vyhráváme také pro něj,“ prohlásil obránce Nathaniel Brown.
V Mnichově tak zatím panuje opatrná úleva. Kompany je po vážném zdravotním incidentu zpátky doma, klub však zdůrazňuje, že jeho úplné uzdravení má před fotbalovými výsledky absolutní přednost.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|7
|5
|2
|0
|25:6
|17
|2
Dortmund
|7
|5
|2
|0
|12:4
|17
|3
Freiburg
|7
|4
|1
|2
|16:9
|13
|4
Leverkusen
|7
|4
|1
|2
|16:12
|13
|5
Lipsko
|7
|4
|0
|3
|20:11
|12
|6
Brémy
|7
|3
|3
|1
|15:14
|12
|7
Mohuč
|7
|3
|1
|3
|16:13
|10
|8
Elversberg
|7
|3
|1
|3
|12:15
|10
|9
Augsburg
|7
|2
|3
|2
|17:13
|9
|10
Hoffenheim
|7
|3
|0
|4
|14:14
|9
|11
Hamburger
|7
|3
|0
|4
|6:16
|9
|12
Köln
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|13
Paderborn
|7
|2
|2
|3
|6:9
|8
|14
Frankfurt
|7
|2
|2
|3
|10:17
|8
|15
Stuttgart
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|16
Schalke
|7
|1
|3
|3
|4:7
|6
|17
Union Berlin
|7
|1
|3
|3
|6:18
|6
|18
Mönchengladbach
|7
|1
|0
|6
|11:22
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup