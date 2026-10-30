Výbuch vzteku při ostudě Schalke! Útočník napadl rozhodčího a vytočil trenéra
- Schalke 04 vypadlo ve druhém kole Německého poháru po prohře 0:2 na hřišti druholigového Dynama Drážďany.
Útočník Hwang Hee-chan neudržel před pauzou nervy po neodpískaném souboji a za odstrčení čtvrtého rozhodčího i klubového fyzioterapeuta viděl žlutou kartu.
Trenér Miron Muslič i vedení klubu hodlají hráčův zkrat řešit, zatímco Schalke se po pěti duelech bez výhry trápí na barážové příčce bundesligy.
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Schalke 04 se propadá do stále hlubší krize a nervy začínají pracovat i mezi samotnými hráči. Jihokorejský útočník Hwang Hee-chan při překvapivém vyřazení z Německého poháru proti druholigovému Dynamu Drážďany (0:2) neudržel emoce na uzdě a odstrčil čtvrtého rozhodčího i vlastního fyzioterapeuta. Za svůj výbuch vzteku dostal žlutou kartu a trenér Miron Muslič už oznámil, že si s třicetiletým fotbalistou hodlá vážně promluvit.
Hwang ztratil nervy. Odstrčil rozhodčího i fyzioterapeuta
Nečekané vyřazení z Německého poháru nebylo jediným problémem, který Schalke 04 ve středu večer řešilo. Během utkání druhého kola na hřišti Dynama Drážďany se totiž o pořádný rozruch postaral jihokorejský reprezentant Hwang Hee-chan.
Incident se odehrál krátce před koncem prvního poločasu. Útočník Schalke se po souboji s obráncem domácích Friedrichem Müllerem ocitl na zemi a vehementně požadoval odpískání faulu. Rozhodčí Wolfgang Haslberger však nechal pokračovat ve hře.
Rozzlobený Hwang musel po krátkém ošetření opustit hřiště a čekat na povolení k návratu. Jenže trpělivost mu rychle došla. Nejprve odstrčil čtvrtého rozhodčího a následně i vlastního fyzioterapeuta, který se ho snažil uklidnit.
Za své chování vůči rozhodčímu dostal žlutou kartu. Konflikt přitom sledoval také trenér Miron Muslič, který stál nedaleko.
Trenér zuřivému hráči domluví. Faul však viděl také
Bosenský kouč po utkání přiznal, že se mu chování jeho svěřence vůbec nelíbilo. Přestože s Hwangovým hodnocením původního souboje souhlasil, následnou reakci odmítl tolerovat.
„Hwangovo chování jsem viděl a nelíbilo se mi. Ještě si o tom promluvíme,“ prohlásil Muslič.
Podle něj měl rozhodčí situaci posoudit jako nedovolený zákrok. „Myslím, že šlo o jasný faul. Nejsem si jistý, zda se odehrál v pokutovém území, nebo mimo něj,“ vysvětloval trenér.
Také sportovní ředitel Schalke Youri Mulder dal najevo, že klub incident nenechá bez odezvy. Konkrétní disciplinární postih ale zatím oznámen nebyl.
Posila z Premier League se trápí. Na první gól stále čeká
Hwang přitom do Gelsenkirchenu přicházel s velkým očekáváním. Schalke ho na konci letního přestupového období získalo na roční hostování z Wolverhamptonu Wanderers, kde nastupoval v anglické Premier League.
Třicetiletý útočník měl přinést zkušenosti a góly do ofenzivy bundesligového nováčka. Zatím však zůstává za očekáváním.
V šesti soutěžních zápasech si připsal jedinou asistenci a na premiérovou branku v novém působišti stále čeká. Proti Drážďanům nastoupil podruhé za sebou v základní sestavě, ale ani tentokrát se výrazněji neprosadil. V 77. minutě ho vystřídal Junior Adamu.
Jihokorejec přitom německé prostředí dobře zná. V minulosti působil v Hamburku a také v RB Lipsko.
Schalke se propadá do krize. Pět zápasů bez vítězství
Výbuch emocí jihokorejského útočníka zapadá do nepříznivého období celého klubu. Schalke po porážce 0:2 v Drážďanech skončilo v Německém poháru už ve druhém kole, a to pošesté za sebou.
O postup druholigového Dynama se postarali Patrice Čović a Christoph Daferner, kteří skórovali ve druhém poločase. Pro domácí znamená vítězství první účast v osmifinále poháru po dvanácti letech.
Schalke navíc nevyhrálo už pět soutěžních utkání v řadě, během nichž vstřelilo jediný gól. V bundesligové tabulce mu patří až 16. místo, které znamená účast v baráži o udržení.
„Musím se našich útočníků zastat. Jako tým jim musíme připravovat lepší příležitosti,“ upozornil Muslič na problémy celé ofenzivy.
Situace se přitom může ještě zkomplikovat. Už v sobotu Schalke přivítá RB Lipsko, následně ho čekají Hoffenheim a Stuttgart. Pokud se výsledky rychle nezlepší, může v Gelsenkirchenu nervozita dál narůstat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|7
|5
|2
|0
|25:6
|17
|2
Dortmund
|7
|5
|2
|0
|12:4
|17
|3
Freiburg
|7
|4
|1
|2
|16:9
|13
|4
Leverkusen
|7
|4
|1
|2
|16:12
|13
|5
Lipsko
|7
|4
|0
|3
|20:11
|12
|6
Brémy
|7
|3
|3
|1
|15:14
|12
|7
Mohuč
|7
|3
|1
|3
|16:13
|10
|8
Elversberg
|7
|3
|1
|3
|12:15
|10
|9
Augsburg
|7
|2
|3
|2
|17:13
|9
|10
Hoffenheim
|7
|3
|0
|4
|14:14
|9
|11
Hamburger
|7
|3
|0
|4
|6:16
|9
|12
Köln
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|13
Paderborn
|7
|2
|2
|3
|6:9
|8
|14
Frankfurt
|7
|2
|2
|3
|10:17
|8
|15
Stuttgart
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|16
Schalke
|7
|1
|3
|3
|4:7
|6
|17
Union Berlin
|7
|1
|3
|3
|6:18
|6
|18
Mönchengladbach
|7
|1
|0
|6
|11:22
|3
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