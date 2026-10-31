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ONLINE: Leverkusen - Stuttgart. Přidá Schick další gól? Hraje i Hoffenheim s Hložkem

Patrik Schick se trefil v německém poháru
Patrik Schick se trefil v německém poháruZdroj: Profimedia.cz
Hoffenheim s Adamem Hložkem a Vladimírem Coufalem v sestavě v EL prohrál 2:3 s Besiktasem
Patrik Schick se trefil v německém poháru
Hoffenheim s Adamem Hložkem a Vladimírem Coufalem v sestavě v EL prohrál 2:3 s Besiktasem
Patrik Schick se trefil v německém poháru
Adam Hložek se raduje z gólu proti Lyonu
Patrik Schick rozhodl o výhře proti Freiburgu
Patrik Schick rozhodl o výhře proti Freiburgu
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iSport.cz
iSport.cz
Německo - Bundesliga
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Fotbalista Patrik Schick rozjel novou sezonu ve fantastické střelecké formě, v německé bundeslize se trefil už šestkrát. Jeho Bayer Leverkusen v 8. kole hostí Stuttgart, přidá český forvard další gól do sbírky? V akci je i Hoffenheim s Adamem Hložkem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem. ONLINE přenos z celého kola sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Bayern752025:617
2Dortmund752012:417
3Freiburg741216:913
4Leverkusen741216:1213
5Elversberg841316:1613
6Lipsko740320:1112
7Brémy733115:1412
8Mohuč831417:1710
9Augsburg723217:139
10Hoffenheim730414:149
11Hamburger73046:169
12Köln72238:118
13Paderborn72236:98
14Frankfurt722310:178
15Stuttgart720510:136
16Schalke71334:76
17Union Berlin71336:186
18Mönchengladbach710611:223
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