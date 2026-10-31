ONLINE: Leverkusen - Stuttgart. Přidá Schick další gól? Hraje i Hoffenheim s Hložkem
Fotbalista Patrik Schick rozjel novou sezonu ve fantastické střelecké formě, v německé bundeslize se trefil už šestkrát. Jeho Bayer Leverkusen v 8. kole hostí Stuttgart, přidá český forvard další gól do sbírky? V akci je i Hoffenheim s Adamem Hložkem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem. ONLINE přenos z celého kola sledujte na iSportu.
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Bundesliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|7
|5
|2
|0
|25:6
|17
|2
Dortmund
|7
|5
|2
|0
|12:4
|17
|3
Freiburg
|7
|4
|1
|2
|16:9
|13
|4
Leverkusen
|7
|4
|1
|2
|16:12
|13
|5
Elversberg
|8
|4
|1
|3
|16:16
|13
|6
Lipsko
|7
|4
|0
|3
|20:11
|12
|7
Brémy
|7
|3
|3
|1
|15:14
|12
|8
Mohuč
|8
|3
|1
|4
|17:17
|10
|9
Augsburg
|7
|2
|3
|2
|17:13
|9
|10
Hoffenheim
|7
|3
|0
|4
|14:14
|9
|11
Hamburger
|7
|3
|0
|4
|6:16
|9
|12
Köln
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|13
Paderborn
|7
|2
|2
|3
|6:9
|8
|14
Frankfurt
|7
|2
|2
|3
|10:17
|8
|15
Stuttgart
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|16
Schalke
|7
|1
|3
|3
|4:7
|6
|17
Union Berlin
|7
|1
|3
|3
|6:18
|6
|18
Mönchengladbach
|7
|1
|0
|6
|11:22
|3
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