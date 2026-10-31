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Schick se trefil posedmé v sezoně, Leverkusen ale dostal čtyři góly. Hložek se neprosadil

Gesto Patrika Schicka během utkání proti Stuttgartu
Gesto Patrika Schicka během utkání proti StuttgartuZdroj: Profimedia.cz
Patrik Schick dal sedmý gól v sezoně
Patrik Schick v utkání proti Stuttgartu
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iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Německo - Bundesliga
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Útočník Patrik Schick dal sedmý gól v sezoně německé fotbalové ligy, ale Leverkusen doma podlehl 2:4 Stuttgartu. Bayer v tabulce klesl na šesté místo. Adam Hložek se neprosadil, Hoffenheim prohrál v Brémách 0:2.

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1Bayern752025:617
2Dortmund752012:417
3Freiburg851218:1016
4Lipsko850322:1115
5Brémy843117:1415
6Leverkusen841318:1613
7Elversberg841316:1613
8Mohuč831417:1710
9Augsburg823318:159
10Stuttgart830514:159
11Hoffenheim830514:169
12Paderborn82336:99
13Hamburger73046:169
14Köln72238:118
15Frankfurt722310:178
16Schalke81344:96
17Union Berlin71336:186
18Mönchengladbach811611:224
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