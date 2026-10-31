Schick se trefil posedmé v sezoně, Leverkusen ale dostal čtyři góly. Hložek se neprosadil
Útočník Patrik Schick dal sedmý gól v sezoně německé fotbalové ligy, ale Leverkusen doma podlehl 2:4 Stuttgartu. Bayer v tabulce klesl na šesté místo. Adam Hložek se neprosadil, Hoffenheim prohrál v Brémách 0:2.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Podrobnosti připravujeme.
Bundesliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|7
|5
|2
|0
|25:6
|17
|2
Dortmund
|7
|5
|2
|0
|12:4
|17
|3
Freiburg
|8
|5
|1
|2
|18:10
|16
|4
Lipsko
|8
|5
|0
|3
|22:11
|15
|5
Brémy
|8
|4
|3
|1
|17:14
|15
|6
Leverkusen
|8
|4
|1
|3
|18:16
|13
|7
Elversberg
|8
|4
|1
|3
|16:16
|13
|8
Mohuč
|8
|3
|1
|4
|17:17
|10
|9
Augsburg
|8
|2
|3
|3
|18:15
|9
|10
Stuttgart
|8
|3
|0
|5
|14:15
|9
|11
Hoffenheim
|8
|3
|0
|5
|14:16
|9
|12
Paderborn
|8
|2
|3
|3
|6:9
|9
|13
Hamburger
|7
|3
|0
|4
|6:16
|9
|14
Köln
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|15
Frankfurt
|7
|2
|2
|3
|10:17
|8
|16
Schalke
|8
|1
|3
|4
|4:9
|6
|17
Union Berlin
|7
|1
|3
|3
|6:18
|6
|18
Mönchengladbach
|8
|1
|1
|6
|11:22
|4
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup