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Kompany po kolapsu: práce musí stranou. Kouč Bayernu dostal zákaz mluvit o fotbale

Trenér Bayernu Vincent Kompany si bude muset od fotbalu odpočinout déle, než se předpokládalo
Trenér Bayernu Vincent Kompany si bude muset od fotbalu odpočinout déle, než se předpokládaloZdroj: Profimedia.cz
Trenér Bayernu Mnichov Vincent Kompany
Trenér Bayernu Mnichov Vincent Kompany
Fanoušci Bayernu a jejich vzkaz pro trenéra Kompanyho: „Brzké uzdravení, Vincente – stojíme při tobě!“
Vincenta Kompanyho podpořili také fanoušci Manchesteru City, kde jako hráč dělal kapitána
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Pavel Baláž
Německo - Bundesliga
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Zkolaboval přímo na tréninkovém hřišti, pět dní strávil v nemocnici a teď nesmí ani řešit fotbal. Trenér Bayernu Mnichov Vincent Kompany (40) se zotavuje ze zdravotních komplikací, které vyděsily německého giganta. Vedení klubu dokonce nařídilo jeho asistentům, aby s belgickým koučem neprobírali žádné sportovní záležitosti. Lékaři mezitím odhalili příčinu jeho kolapsu.

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Nepříjemné chvíle prožil Kompany v pátek 23. října. Bývalý kapitán Manchesteru City zkolaboval v tréninkovém areálu Bayernu, kde sledoval přípravu rezervního mužstva. Následoval převoz do nemocnice a série vyšetření. Belgický trenér se už před incidentem potýkal s virovým onemocněním.

Po pěti dnech hospitalizace přišly příznivější zprávy. Kompany mohl odejít domů a lékaři zjistili, že příčinou kolapsu bylo podráždění mozkových blan. Nyní musí především odpočívat a pokračovat v léčbě.

O fotbale s ním nesmí mluvit

V Bayernu berou jeho rekonvalescenci mimořádně vážně. Asistent Aaron Danks, který mužstvo dočasně převzal, dostal od sportovního ředitele Maxe Eberla a sportovního ředitele Christopha Freunda jasné instrukce.

„Vůbec ne. Bereme to opravdu vážně. Od Maxe a Christopha mám jasné pokyny, abychom ho nezapojovali do žádných diskusí,“ odpověděl Danks před utkáním s Dortmundem na otázku, zda s Kompanym probírá fotbal.

„Jde pouze o jeho zdraví a čas strávený s rodinou. Chceme, aby odpočíval a zotavil se. Jsme v tom velmi přísní a držíme ho stranou,“ doplnil anglický asistent.
Kompany tak momentálně nezasahuje ani do přípravy mužstva. Veškeré sportovní záležitosti řeší realizační tým bez něj.

Návrat? Bayern nechce nic uspěchat

Vedení bavorského velkoklubu zatím nestanovilo termín, kdy by se čtyřicetiletý kouč mohl vrátit na lavičku. Podle dřívějšího vyjádření Eberla se jeho absence bude počítat spíše na týdny než na dny.

„Dostane klid a čas, který potřebuje, aby se znovu uzdravil. Až lékaři řeknou, že je všechno v pořádku, jsem si jistý, že bude první, kdo sedne do auta a přijede do tréninkového centra,“ uvedl Eberl pro německou televizi ARD.

Do té doby povede Bayern Danks. Kompany tak bude svému týmu chybět i v nadcházejícím utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. Pro belgického kouče, který byl ještě před kolapsem zvyklý být neustále u mužstva, tak nyní platí neobvyklé pravidlo: fotbal musí jít stranou.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern853027:818
2Dortmund853014:618
3Freiburg851218:1016
4Lipsko850322:1115
5Brémy843117:1415
6Leverkusen841318:1613
7Elversberg841316:1613
8Frankfurt832313:1811
9Mohuč831417:1710
10Augsburg823318:159
11Stuttgart830514:159
12Hoffenheim830514:169
13Köln82339:129
14Paderborn82336:99
15Hamburger83057:199
16Union Berlin81437:197
17Schalke81344:96
18Mönchengladbach811611:224
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