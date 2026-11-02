Kompany po kolapsu: práce musí stranou. Kouč Bayernu dostal zákaz mluvit o fotbale
Zkolaboval přímo na tréninkovém hřišti, pět dní strávil v nemocnici a teď nesmí ani řešit fotbal. Trenér Bayernu Mnichov Vincent Kompany (40) se zotavuje ze zdravotních komplikací, které vyděsily německého giganta. Vedení klubu dokonce nařídilo jeho asistentům, aby s belgickým koučem neprobírali žádné sportovní záležitosti. Lékaři mezitím odhalili příčinu jeho kolapsu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Nepříjemné chvíle prožil Kompany v pátek 23. října. Bývalý kapitán Manchesteru City zkolaboval v tréninkovém areálu Bayernu, kde sledoval přípravu rezervního mužstva. Následoval převoz do nemocnice a série vyšetření. Belgický trenér se už před incidentem potýkal s virovým onemocněním.
Po pěti dnech hospitalizace přišly příznivější zprávy. Kompany mohl odejít domů a lékaři zjistili, že příčinou kolapsu bylo podráždění mozkových blan. Nyní musí především odpočívat a pokračovat v léčbě.
O fotbale s ním nesmí mluvit
V Bayernu berou jeho rekonvalescenci mimořádně vážně. Asistent Aaron Danks, který mužstvo dočasně převzal, dostal od sportovního ředitele Maxe Eberla a sportovního ředitele Christopha Freunda jasné instrukce.
„Vůbec ne. Bereme to opravdu vážně. Od Maxe a Christopha mám jasné pokyny, abychom ho nezapojovali do žádných diskusí,“ odpověděl Danks před utkáním s Dortmundem na otázku, zda s Kompanym probírá fotbal.
„Jde pouze o jeho zdraví a čas strávený s rodinou. Chceme, aby odpočíval a zotavil se. Jsme v tom velmi přísní a držíme ho stranou,“ doplnil anglický asistent.
Kompany tak momentálně nezasahuje ani do přípravy mužstva. Veškeré sportovní záležitosti řeší realizační tým bez něj.
Návrat? Bayern nechce nic uspěchat
Vedení bavorského velkoklubu zatím nestanovilo termín, kdy by se čtyřicetiletý kouč mohl vrátit na lavičku. Podle dřívějšího vyjádření Eberla se jeho absence bude počítat spíše na týdny než na dny.
„Dostane klid a čas, který potřebuje, aby se znovu uzdravil. Až lékaři řeknou, že je všechno v pořádku, jsem si jistý, že bude první, kdo sedne do auta a přijede do tréninkového centra,“ uvedl Eberl pro německou televizi ARD.
Do té doby povede Bayern Danks. Kompany tak bude svému týmu chybět i v nadcházejícím utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. Pro belgického kouče, který byl ještě před kolapsem zvyklý být neustále u mužstva, tak nyní platí neobvyklé pravidlo: fotbal musí jít stranou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|8
|5
|3
|0
|27:8
|18
|2
Dortmund
|8
|5
|3
|0
|14:6
|18
|3
Freiburg
|8
|5
|1
|2
|18:10
|16
|4
Lipsko
|8
|5
|0
|3
|22:11
|15
|5
Brémy
|8
|4
|3
|1
|17:14
|15
|6
Leverkusen
|8
|4
|1
|3
|18:16
|13
|7
Elversberg
|8
|4
|1
|3
|16:16
|13
|8
Frankfurt
|8
|3
|2
|3
|13:18
|11
|9
Mohuč
|8
|3
|1
|4
|17:17
|10
|10
Augsburg
|8
|2
|3
|3
|18:15
|9
|11
Stuttgart
|8
|3
|0
|5
|14:15
|9
|12
Hoffenheim
|8
|3
|0
|5
|14:16
|9
|13
Köln
|8
|2
|3
|3
|9:12
|9
|14
Paderborn
|8
|2
|3
|3
|6:9
|9
|15
Hamburger
|8
|3
|0
|5
|7:19
|9
|16
Union Berlin
|8
|1
|4
|3
|7:19
|7
|17
Schalke
|8
|1
|3
|4
|4:9
|6
|18
Mönchengladbach
|8
|1
|1
|6
|11:22
|4
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup