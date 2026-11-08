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Osmá ligová trefa pro Schicka. Rozhodl duel v Kolíně, v Německu je jen jeden lepší střelec

Patrik Schick v bundeslize vítězným gólem přispěl k výhře Leverkusenu 2:1 v Kolíně nad Rýnem
Patrik Schick v bundeslize vítězným gólem přispěl k výhře Leverkusenu 2:1 v Kolíně nad RýnemZdroj: Profimedia.cz / ČTK / imago sportfotodienst / HMB Media/Yannis Dreimann
Patrik Schick v bundeslize vítězným gólem přispěl k výhře Leverkusenu 2:1 v Kolíně nad Rýnem
Patrik Schick v bundeslize vítězným gólem přispěl k výhře Leverkusenu 2:1 v Kolíně nad Rýnem
Patrik Schick v bundeslize vítězným gólem přispěl k výhře Leverkusenu 2:1 v Kolíně nad Rýnem
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
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Útočník Patrik Schick v německé fotbalové lize vítězným gólem přispěl k výhře Leverkusenu 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V soutěži se trefil už poosmé a v tabulce střelců je druhý o jednu branku za Füllkrugem z Brém. Bayer se oklepal po dvou ligových porážkách s Hoffenheimem (0:3) a se Stuttgartem (2:4) a je o skóre pátý za Freiburgem, který dnes přivítá Union Berlín.

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Leverkusen vstoupil do zápasu s velkou vervou a domácí brankář Schwäbe musel hned zkraje třikrát zasahovat. V sedmé minutě už kapituloval, když se k přímému kopu za vápnem postavil Španěl García a střelou pod břevno otevřel skóre.

Podruhé se skóre změnilo až v 85. minutě. Schick ve vápně převzal přihrávku od Mazy, zasekávačkou se zbavil obránce Schmieda a tváří v tvář Schwäbemu si věděl rady. Kolín pak ještě zdramatizoval závěr gólem Saida El Maly, jenž zužitkoval centr svého mladšího bratra Maleka, ale vyrovnat už nedokázal.

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#TýmZVRPSkóreB
1Bayern963029:921
2Dortmund963016:721
3Lipsko960327:1318
4Freiburg851218:1016
5Leverkusen951320:1716
6Brémy943217:1515
7Elversberg941417:1813
8Stuttgart940515:1512
9Frankfurt933315:2012
10Hamburger940510:2012
11Mohuč931518:1910
12Paderborn92438:1110
13Augsburg923420:209
14Hoffenheim830514:169
15Köln923410:149
16Union Berlin81437:197
17Schalke81344:96
18Mönchengladbach911712:254
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