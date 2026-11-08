Osmá ligová trefa pro Schicka. Rozhodl duel v Kolíně, v Německu je jen jeden lepší střelec
Útočník Patrik Schick v německé fotbalové lize vítězným gólem přispěl k výhře Leverkusenu 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V soutěži se trefil už poosmé a v tabulce střelců je druhý o jednu branku za Füllkrugem z Brém. Bayer se oklepal po dvou ligových porážkách s Hoffenheimem (0:3) a se Stuttgartem (2:4) a je o skóre pátý za Freiburgem, který dnes přivítá Union Berlín.
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Leverkusen vstoupil do zápasu s velkou vervou a domácí brankář Schwäbe musel hned zkraje třikrát zasahovat. V sedmé minutě už kapituloval, když se k přímému kopu za vápnem postavil Španěl García a střelou pod břevno otevřel skóre.
Podruhé se skóre změnilo až v 85. minutě. Schick ve vápně převzal přihrávku od Mazy, zasekávačkou se zbavil obránce Schmieda a tváří v tvář Schwäbemu si věděl rady. Kolín pak ještě zdramatizoval závěr gólem Saida El Maly, jenž zužitkoval centr svého mladšího bratra Maleka, ale vyrovnat už nedokázal.
Bundesliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|9
|6
|3
|0
|29:9
|21
|2
Dortmund
|9
|6
|3
|0
|16:7
|21
|3
Lipsko
|9
|6
|0
|3
|27:13
|18
|4
Freiburg
|8
|5
|1
|2
|18:10
|16
|5
Leverkusen
|9
|5
|1
|3
|20:17
|16
|6
Brémy
|9
|4
|3
|2
|17:15
|15
|7
Elversberg
|9
|4
|1
|4
|17:18
|13
|8
Stuttgart
|9
|4
|0
|5
|15:15
|12
|9
Frankfurt
|9
|3
|3
|3
|15:20
|12
|10
Hamburger
|9
|4
|0
|5
|10:20
|12
|11
Mohuč
|9
|3
|1
|5
|18:19
|10
|12
Paderborn
|9
|2
|4
|3
|8:11
|10
|13
Augsburg
|9
|2
|3
|4
|20:20
|9
|14
Hoffenheim
|8
|3
|0
|5
|14:16
|9
|15
Köln
|9
|2
|3
|4
|10:14
|9
|16
Union Berlin
|8
|1
|4
|3
|7:19
|7
|17
Schalke
|8
|1
|3
|4
|4:9
|6
|18
Mönchengladbach
|9
|1
|1
|7
|12:25
|4
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