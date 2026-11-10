Nezastavitelný Schick! Útočí na stovku v bundeslize a drží krok s Mbappém a Haalandem
Další kolo, další gól pro českou mašinu. Patrik Schick pokračuje ve snovém startu sezony a drží se mezi nejlepšími kanonýry v Evropě. V úvodních patnácti soutěžních zápasech stihl už dvanáct gólů, což stačí na pátou příčku mezi střelci v nejlepších pěti soutěžích světa. Téměř každý víkend přepisuje klubové statistiky a na dosah má další velkou metu: v bundeslize už stihl 98 branek a jubilejní stovku by mohl pokořit již brzy.
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Je v životní formě. Nezastavitelný. Lepší než Kane. Těmito superlativy častoval v posledních týdnech německý deník Bild českého útočníka Patrika Schicka. A v žádném ohledu nepřeháněl - forvard Bayeru Leverkusen zažívá famózní podzim.
Druhé místo v tabulce střelců
Nedávno překonal klubový rekord, když se trefil ve všech šesti úvodních zápasech sezony, a nyní vyrovnal další. V německé lize skóroval útočník s číslem 14 na zádech v devíti kolech osmkrát, čímž vyrovnal maximum mezi střelci Leverkusenu. Stejný počin zvládl on sám před pěti lety a ještě Patrick Helmes v sezoně 2008/09.
Asi nikoho nepřekvapí, že taková čísla ho vyhoupla na místa, která moc dobře zná, tedy přední příčky bundesligové tabulky střelců. V tuhle chvíli mu patří druhé místo. O branku víc stihl Niclas Füllkrug, který však kopal tři penalty. Schick pálí v lize pouze ze hry.
Pokud bude pokračovat ve stejné formě, zakončí sezonu na kótě 30. To by stačilo na prvenství v tabulce střelců čtyřikrát z posledních deseti bundesligových sezon.
Boj o individuální trofeje
Na tuto trofej, které se v německém fotbale říká Torjägerkanone (doslova kanón pro lovce gólů), zatím český střelec nikdy nedosáhl. Ve svých nejlepších letech skončil vždy druhý – v sezoně 2021/22 ho porazil Robert Lewandowski, v sezoně 2024/25 zase nekompromisní Harry Kane.
S čerstvým držitelem Zlatého míče pak Schick soupeří v „kanadském bodování“. Angličan (4+8) je s dvanácti body první, před Čecha (8+2) se dostal ještě mladý Antonio Nusa z Lipska (4+7). „Není jednoduché s nimi držet krok, protože Bayern pravidelně střílí sto gólů za sezonu. Takhle jsou rozdané karty a budu se snažit až do konce,“ povídal před časem sám Schick ohledně boje o individuální trofeje proti Kaneovi a spol.
Stovka na dohled
Ještě výrazně blíž má další velkou metu: zásah číslo 100 v nejvyšší německé soutěži. Už na jaře se stal prvním Čechem, který zvládl sto branek v TOP 5 evropských ligách, a s nejvyšší pravděpodobností se na trojciferné číslo dotáhne velmi brzy i v bundeslize.
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Aktuálně má na kontě 98 branek. Pokud potvrdí fazonu v duelech s Paderbornem a Dortmundem, magická stovka může padnout ještě do konce listopadu.
Schick by se stal teprve 58. fotbalistou v historii bundesligy, který tuto metu pokořil - soutěž se přitom hraje nepřetržitě od roku 1963.
V průměru se trefí každých 119 minut
„Je ve skvělé formě, a to ve všech ohledech - fyzicky, fotbalově i mentálně. Bere na sebe zodpovědnost jako jeden z lídrů,“ komentoval jeho formu sportovní ředitel klubu Simon Rolfes.
A můžeme jít ještě dál, protože Schick vyniká i v této velmi vybrané společnosti. Svých 98 zásahů totiž zvládl za 180 zápasů a v průměru se trefí každých 119 minut. V tomto ohledu jsou mezi nejlepšími bundesligovými střelci lepší jen čtyři muži: Harry Kane, Robert Lewandowski, Gerd Müller a Pierre-Emerick Aubameyang. Solidní parta.
V této sezoně pak podobně stíhá i ty nejvěhlasnější kanonýry. Když připočítáme i evropské a domácí poháry, má Schick v patnácti zápasech už 12 branek. Víc zvládli z TOP 5 evropských lig pouze Raphinha, Kylian Mbappé, Erling Haaland a Lamine Yamal. Poskládat vedle sebe větší hvězdy už je prakticky nemožné.
Návrat do reprezentace?
Nejlepší český střelec za dlouhé dekády prožívá bodově nejlepší měsíce kariéry a logicky se o jeho služby znovu zajímá také národní tým. „Jsme v kontaktu, ale dál respektujeme jeho rozhodnutí, že nebude reprezentovat. Říkáme mu, že budeme rádi, když se vrátí. Stále má dveře otevřené,“ pronesl reprezentační trenér Santi Denia.
Možný návrat nakousl zhruba před měsícem i sám Schick. „Když budu zdravý a budu cítit, že jsem schopný nároďáku pomoct, můžeme si o tom znovu promluvit. Momentálně jsem si ale nebyl jistý, jestli bych byl velkým přínosem,“ vykládal během minulé reprezentační pauzy.
Udrží snovou formu a obleče na jaře znovu národní dres?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|9
|6
|3
|0
|29:9
|21
|2
Dortmund
|9
|6
|3
|0
|16:7
|21
|3
Freiburg
|9
|6
|1
|2
|20:10
|19
|4
Lipsko
|9
|6
|0
|3
|27:13
|18
|5
Leverkusen
|9
|5
|1
|3
|20:17
|16
|6
Brémy
|9
|4
|3
|2
|17:15
|15
|7
Elversberg
|9
|4
|1
|4
|17:18
|13
|8
Stuttgart
|9
|4
|0
|5
|15:15
|12
|9
Hoffenheim
|9
|4
|0
|5
|16:17
|12
|10
Frankfurt
|9
|3
|3
|3
|15:20
|12
|11
Hamburger
|9
|4
|0
|5
|10:20
|12
|12
Mohuč
|9
|3
|1
|5
|18:19
|10
|13
Paderborn
|9
|2
|4
|3
|8:11
|10
|14
Augsburg
|9
|2
|3
|4
|20:20
|9
|15
Köln
|9
|2
|3
|4
|10:14
|9
|16
Union Berlin
|9
|1
|4
|4
|7:21
|7
|17
Schalke
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|18
Mönchengladbach
|9
|1
|1
|7
|12:25
|4
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