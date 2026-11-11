Gólová oslava rozpoutala bouři v Dortmundu! Nmecha se brání, klub chce gesto zatrhnout
Dva góly a místo oslav pořádný skandál. Německý reprezentant Felix Nmecha se dostal pod palbu kritiky fanouškovského oddělení Borussie Dortmund kvůli svému způsobu slavení branek, který je spojován s kontroverzní křesťanskou organizací. Šestadvacetiletý záložník odmítá, že by podporoval diskriminaci či nenávist, vedení klubu však podle německých médií požaduje, aby s podobnými oslavami přestal.
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Felix Nmecha byl hlavním hrdinou sobotního bundesligového utkání proti Elversbergu. Dvěma góly zařídil Borussii Dortmund vítězství 2:1, pozornost však následně přitáhl především způsob, jakým své branky oslavil.
Kontroverzním gestem rozčílil fanoušky
Německý reprezentant po obou trefách poklekl na trávník, symbolicky si sundal z hlavy neviditelnou korunu a položil ji před sebe.
Zdánlivě nevinné gesto je součástí kampaně The King's Return (Návrat krále), kterou propaguje křesťanské fotbalové uskupení Ballers in God.
Právě spojení s touto organizací vyvolalo ostrou reakci oficiálního fanouškovského oddělení Dortmundu. „Víra neospravedlňuje vylučování. Víra neospravedlňuje rozdělování,“ uvedli jeho představitelé v prohlášení.
Podle nich není problémem samotné Nmechovo náboženské přesvědčení, ale spojení s organizací, jejíž aktivity mohou být podle kritiků v rozporu s hodnotami otevřeného a tolerantního klubu.
Homosexualita jako hřích? Organizace čelí kritice
Za kampaní The King's Return stojí síť Ballers in God, kterou v roce 2015 založil bývalý anglický fotbalista John Bostock. Jejím cílem je propojovat profesionální hráče prostřednictvím křesťanské víry.
Vyšetřování německé veřejnoprávní televize ARD však upozornilo na vazby kampaně na organizace zastávající krajně konzervativní postoje.
Investigativní novináři například zjistili, že prostřednictvím chatové služby odkazované z kampaně byla homosexualita označována za hřích a interrupce za součást Satanova plánu.
Fanouškovské oddělení Borussie proto vyzvalo klub, aby se od podobných postojů jasně distancoval. „Naše kritika nesměřuje proti víře jednotlivce. Odmítáme náboženské sítě, které pod rouškou víry znevažují nebo vylučují lidi kvůli jejich sexuální orientaci či genderové identitě,“ vysvětlili fanoušci.
Nmecha se brání: Nešířím nenávist ani diskriminaci
Německý reprezentant na kritiku reagoval v úterý prostřednictvím instagramu. Odmítl, že by jeho oslavy měly propagovat nenávistné nebo diskriminační postoje.
„Svou oslavou nechci upozorňovat na sebe ani žádnou organizaci. Jde o symbolické položení mé koruny před přicházejícího krále a poukázání na Ježíše, který je mou nadějí a silou,“ vysvětlil Nmecha. „Mým poselstvím nikdy nebylo šíření intolerance, diskriminace nebo nenávisti v jakékoliv podobě,“ dodal.
Fotbalista zároveň zdůraznil, že podle jeho přesvědčení by křesťanství mělo představovat lásku a respekt ke každému člověku bez ohledu na jeho původ, víru nebo životní postoje.
Nejde přitom o první kontroverzi spojenou s jeho náboženskými názory. Už při příchodu do Dortmundu v roce 2023 čelil kritice kvůli příspěvkům na sociálních sítích, které byly označovány za homofobní a transfobní.
Dortmund chce zasáhnout. S hráčem mluvil i Klopp
Vedení Borussie bere současný spor vážně. Podle německé televize WDR prezident klubu Hans-Joachim Watzke na pondělním setkání s fanoušky oznámil, že Dortmund bude po Nmechovi požadovat, aby kontroverzní oslavu přestal používat.
Klub chce zároveň vyzvat organizaci Ballers in God, aby německého reprezentanta přestala výrazně využívat ve svých propagačních aktivitách. Borussia však tato konkrétní opatření zatím oficiálně nepotvrdila.
Kauza se dostala také do německé reprezentace. Podle agentury DPA už s Nmechou o celé záležitosti hovořil trenér Jürgen Klopp během reprezentačního srazu v Herzogenaurachu. Obsah jejich rozhovoru zveřejněn nebyl.
Pro Dortmund tak vzniká nepříjemná situace. Nmecha patří mezi důležité hráče mužstva, vedení však zároveň čelí tlaku, aby důsledně hájilo klubové hodnoty a respektovalo postoje svých fanoušků.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|9
|6
|3
|0
|29:9
|21
|2
Dortmund
|9
|6
|3
|0
|16:7
|21
|3
Freiburg
|9
|6
|1
|2
|20:10
|19
|4
Lipsko
|9
|6
|0
|3
|27:13
|18
|5
Leverkusen
|9
|5
|1
|3
|20:17
|16
|6
Brémy
|9
|4
|3
|2
|17:15
|15
|7
Elversberg
|9
|4
|1
|4
|17:18
|13
|8
Stuttgart
|9
|4
|0
|5
|15:15
|12
|9
Hoffenheim
|9
|4
|0
|5
|16:17
|12
|10
Frankfurt
|9
|3
|3
|3
|15:20
|12
|11
Hamburger
|9
|4
|0
|5
|10:20
|12
|12
Mohuč
|9
|3
|1
|5
|18:19
|10
|13
Paderborn
|9
|2
|4
|3
|8:11
|10
|14
Augsburg
|9
|2
|3
|4
|20:20
|9
|15
Köln
|9
|2
|3
|4
|10:14
|9
|16
Union Berlin
|9
|1
|4
|4
|7:21
|7
|17
Schalke
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|18
Mönchengladbach
|9
|1
|1
|7
|12:25
|4
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