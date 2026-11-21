Kane se zranil, mimo bude několik měsíců! Vítěz Zlatého míče si přetrhl vaz v kotníku
Fotbalisté Bayernu Mnichov doma v německé lize jen remizovali s Kolínem nad Rýnem 1:1 a po víkendovém programu 10. kola mohou přijít o první místo. Druhému Dortmundu se dnes vzdálili jen na rozdíl jediného bodu. Zápas kvůli zranění nedohrál držitel Zlatého míče Harry Kane.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Po měsíci se na lavičku Bayernu vrátil trenér Vincent Kompany. Čtyřicetiletý belgický kouč v říjnu po jednom z tréninků zkolaboval a v posledních zápasech vedli mužstvo jeho asistenti.
Kimmichův centr skončil v páté minutě na tyči a do vedení šli nečekaně hosté. Devatenáctiletý Angličan Moore se po rychlém protiútoku a El Malově patičce ocitl sám před brankářem Urbigem, chladnokrevně ho obešel a vstřelil první bundesligový gól.
Další opora mimo
Krátce poté favorit přišel po souboji v pokutovém území o kulhajícího Kanea. Klub následně potvrdil, že kvůli zranění vazů v kotníku bude chybět několik měsíců. Jeho zranění jen prohloubilo ofenzivní nouzi mnichovského týmu, který musel nastoupit i bez Díaze, Gnabryho a Sajbárího. Do druhé půle už navíc nevyběhl ani Michael Olise.
V 37. minutě vyrovnal střelou zpoza vápna Brown, ale po přestávce Bayern několikrát uchránil od dalšího inkasovaného gólu Urbig. Ze závěrečného tlaku nevytěžil nic ani Musiala, jehož míč ve velké šanci vychýlili těsně mimo branku kolínští zadáci.
V předchozích šesti soutěžních zápasech Bayern nad Kolínem pokaždé zvítězil. Hosty získaný bod posunul na 14. místo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|10
|6
|4
|0
|30:10
|22
|2
Dortmund
|9
|6
|3
|0
|16:7
|21
|3
Freiburg
|9
|6
|1
|2
|20:10
|19
|4
Lipsko
|9
|6
|0
|3
|27:13
|18
|5
Leverkusen
|9
|5
|1
|3
|20:17
|16
|6
Brémy
|9
|4
|3
|2
|17:15
|15
|7
Elversberg
|9
|4
|1
|4
|17:18
|13
|8
Stuttgart
|9
|4
|0
|5
|15:15
|12
|9
Hoffenheim
|9
|4
|0
|5
|16:17
|12
|10
Frankfurt
|9
|3
|3
|3
|15:20
|12
|11
Hamburger
|9
|4
|0
|5
|10:20
|12
|12
Mohuč
|9
|3
|1
|5
|18:19
|10
|13
Paderborn
|9
|2
|4
|3
|8:11
|10
|14
Köln
|10
|2
|4
|4
|11:15
|10
|15
Augsburg
|9
|2
|3
|4
|20:20
|9
|16
Union Berlin
|9
|1
|4
|4
|7:21
|7
|17
Schalke
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|18
Mönchengladbach
|9
|1
|1
|7
|12:25
|4
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup