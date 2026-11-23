Stydím se za to, co se stalo. Ředitel Dortmundu odhalil 32 případů zneužívání v klubu
- Borussia Dortmund čelí rozsáhlé kauze údajného sexuálního zneužívání, která se týká někdejšího vysoce postaveného klubového pracovníka. Vedení nyní přiznalo, že eviduje již 32 oznámení.
- Generální ředitel Carsten Cramer se během nedělní členské schůze omluvil lidem, kteří měli být poškozeni. Klub přitom podle vlastního vyjádření věděl o prvních podezřeních už v roce 2010.
- Německá prokuratura zatím zastavila 23 z 29 řízení, převážně kvůli promlčení nebo tehdejším zákonům. Výsledky nezávislého vyšetřování se očekávají na jaře 2027.
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Jeden z nejslavnějších německých fotbalových klubů čelí mimořádně závažnému skandálu. Borussia Dortmund během nedělní členské schůze poprvé zveřejnila rozsah oznámení souvisejících s podezřením na sexuální zneužívání, kterého se měl dopouštět bývalý vysoce postavený klubový pracovník. Generální ředitel Carsten Cramer oznámil, že klub eviduje již 32 podnětů. Před členy se zároveň veřejně omluvil lidem, kterých se kauza týká.
Cramer: Stydím se za to, co se stalo
„Je to mimořádně nepříjemné a závažné téma, které nám stále leží v žaludku,“ prohlásil Cramer před přítomnými členy Borussie.
Následně poprvé zveřejnil konkrétní rozsah oznámení, která klub obdržel. „V současnosti máme k dispozici 32 oznámených případů, které naše zděšení zvyšují do nepředstavitelných rozměrů a nijak nezmenšují můj pocit studu,“ uvedl podle německého RND.
Za vedení klubu se také omluvil. „Jménem všech zaměstnanců se vám omlouvám za to, co se vám stalo. Slibuji stoprocentní objasnění,“ prohlásil.
O podezřeních věděli už v roce 2010
Kauza se dostala na veřejnost na podzim 2025. Bývalý dlouholetý pracovník Borussie čelí obviněním ze sexuálního zneužívání a nátlaku, kterého se měl dopouštět vůči mladým hráčům a fanouškům klubu.
Údajné incidenty sahají podle německých vyšetřovatelů až do osmdesátých let minulého století a měly pokračovat do roku 2017.
Vedení Dortmundu však připustilo, že první podezření dostalo už v roce 2010. Tehdy šlo o tvrzení týkající se nevhodného přibližování k tehdy plnoletému mládežnickému fotbalistovi v devadesátých letech.
Klub podle svého vyjádření záležitost prověřoval, obviněný muž ale tvrzení odmítl a nebylo podáno trestní oznámení. Další podnět přišel v roce 2023. Borussia následně s pracovníkem ukončila zbývající zaměstnanecký vztah. Muž obvinění nadále popírá.
Policie zastavila 23 řízení. Šest dalších zůstává otevřených
Případem se zabývá také státní zastupitelství v Hagenu. Podle informací zveřejněných koncem října bylo zahájeno celkem 29 řízení.
Ve 23 případech vyšetřovatelé řízení zastavili. Důvodem bylo především promlčení údajných skutků nebo skutečnost, že některé jednání nebylo podle tehdy platných zákonů trestné.
Dalších šest řízení pokračuje. Jejich uzavření prokuratura očekává až v roce 2027.
Zastavení většiny řízení přitom automaticky neznamená, že se popisované události nestaly. Trestněprávní vyšetřování navíc probíhá odděleně od nezávislého prověřování postupu samotného klubu.
Vyšetřují i postup vedení. Výsledky až příští rok
Borussia už v listopadu 2025 pověřila nezávislou kontrolou poradenskou společnost BDO a advokátní kancelář Knauer. Jejich úkolem je prověřit nejen samotná obvinění, ale také způsob, jakým klub v minulosti na upozornění reagoval.
Otázky se objevily rovněž kolem Cramera. Ten letos v březnu pozastavil svou účast v koordinačním výboru vyšetřování kvůli e-mailu z roku 2022, který mohl obsahovat relevantní informace. Externí vyšetřovatelé tehdy uvedli, že u něj nezjistili osobní pochybení. Jeho odstoupení mělo předejít možnému střetu rolí.
Závěrečná zpráva nezávislých vyšetřovatelů se podle RND očekává na jaře 2027.
Prezident Borussie Hans-Joachim Watzke zároveň přislíbil, že klub po skončení vyšetřování uspořádá informační setkání pro své členy. Vedle možných trestných činů se má zabývat také systémovými nedostatky a odpovědností za postup klubu v minulosti.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dortmund
|10
|7
|3
|0
|17:7
|24
|2
Bayern
|10
|6
|4
|0
|30:10
|22
|3
Freiburg
|10
|7
|1
|2
|21:10
|22
|4
Lipsko
|10
|7
|0
|3
|32:14
|21
|5
Leverkusen
|10
|6
|1
|3
|24:17
|19
|6
Brémy
|10
|5
|3
|2
|21:15
|18
|7
Frankfurt
|10
|4
|3
|3
|16:20
|15
|8
Stuttgart
|10
|4
|1
|5
|15:15
|13
|9
Elversberg
|10
|4
|1
|5
|17:19
|13
|10
Augsburg
|10
|3
|3
|4
|23:21
|12
|11
Hoffenheim
|10
|4
|0
|6
|16:18
|12
|12
Hamburger
|10
|4
|0
|6
|10:24
|12
|13
Mohuč
|10
|3
|1
|6
|19:22
|10
|14
Köln
|10
|2
|4
|4
|11:15
|10
|15
Paderborn
|10
|2
|4
|4
|8:15
|10
|16
Schalke
|10
|1
|4
|5
|5:11
|7
|17
Union Berlin
|10
|1
|4
|5
|8:26
|7
|18
Mönchengladbach
|10
|1
|1
|8
|12:26
|4
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