ONLINE: Hložek v akci proti Augsburgu. Schick útočí na STO bundesligových branek!
Program 11. kola bundesligy nabízí v neděli dva zápasy s českým zastoupením. Patrik Schick usiluje o velký milník, pokud se totiž prosadí ve šlágru s Dortmundem, půjde o jeho stou branku v německé nejvyšší soutěži! Ještě předtím jdou ale do akce Adam Hložek či Vladimír Coufal, kteří budou v barvách Hoffenheimu čelit Augsburgu. ONLINE přenosy obou utkání sledujte na iSportu.
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Bundesliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dortmund
|10
|7
|3
|0
|17:7
|24
|2
Bayern
|11
|6
|5
|0
|30:10
|23
|3
Freiburg
|10
|7
|1
|2
|21:10
|22
|4
Lipsko
|10
|7
|0
|3
|32:14
|21
|5
Leverkusen
|10
|6
|1
|3
|24:17
|19
|6
Brémy
|11
|5
|4
|2
|24:18
|19
|7
Frankfurt
|11
|4
|4
|3
|18:22
|16
|8
Stuttgart
|11
|4
|2
|5
|17:17
|14
|9
Köln
|11
|3
|4
|4
|16:15
|13
|10
Paderborn
|11
|3
|4
|4
|16:16
|13
|11
Mohuč
|11
|4
|1
|6
|21:23
|13
|12
Elversberg
|11
|4
|1
|6
|17:24
|13
|13
Hamburger
|11
|4
|1
|6
|10:24
|13
|14
Augsburg
|10
|3
|3
|4
|23:21
|12
|15
Hoffenheim
|10
|4
|0
|6
|16:18
|12
|16
Schalke
|11
|1
|4
|6
|6:19
|7
|17
Union Berlin
|11
|1
|4
|6
|9:28
|7
|18
Mönchengladbach
|11
|1
|2
|8
|15:29
|5
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