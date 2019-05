Strach o Casillase! Slavný brankář prodělal na tréninku infarkt | iSport.cz

Casillas nedávno podepsal s Portem novou smlouvu na příští sezonu s opcí. "Jsem přesvědčen, že to není poslední smlouva s námi," řekl v březnu šéf klubu Jorge Pinto da Costa.

Casillas přišel do Porta v roce 2015 z Realu Madrid, s kterým vyhrál pětkrát španělskou ligu a třikrát Ligu mistrů. Portu pomohl v minulé sezoně získat ligový titul a Superpohár. Se španělskou reprezentací ovládl mistrovství světa v roce 2010 a Euro v letech 2008 a 2012. Za národní tým nastoupil ve 167 zápasech a je španělským rekordmanem. Pětkrát byl vyhlášen nejlepším brankářem světa.

Portu bude chybět v závěru ligové soutěže, v níž jsou obhájci titulu tři kola před koncem druzí o dva body za Benficou Lisabon.

Na nepříjemnou událost reagovala hned po jejím oznámení řada známých sportovců i týmů. Všichni přejí španělské legendě brzké uzdravení. „Real Madrid chce vyslovit veškerou svou podporu milovanému kapitánovi Ikeru Casillasovi. Během své profesionální kariéry nás naučil překonávat ty nejtěžší překážky a výzvy, čímž pomohl k růstu slávy našeho klubu. Naučil nás, že vzdávat se nezapadá do filozofie života a mnohokrát dokázal, že čím těžší výzva před ním je, tím je silnější a o to více chce dosáhnout vítězství. Věříme, že svého věčného kapitána co nejdříve uvidíme zase na hřišti,“ uvedl na svém webu Real Madrid.

"Posílám velké objetí v tuto těžkou chvíli. Drž se Ikere," napsal na svém Twitteru Rafael Nadal. "Ať jsi zase brzy v pořádku," uvedl Gareth Bale. "Jsem v šoku. Doufám kamaráde, že jsi v pořádku," reagoval brankář Leicesteru Kasper Schmeichel. "Posíláme mnoho lásky z Říma," uvedlo AS Řím. S přáním brzkého uzdravení přišly i další týmy, jako například Chelsea, Valencie atd.