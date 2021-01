Černý jestřáb v Twente ožil. Vrátí se do Ajaxu? Zájem je i jinde

Vážné zranění, těžký návrat zpátky přes juniorku Ajaxu a nepovedený přestup do Utrechtu. Ještě loni na jaře to s kariérou Václava Černého vypadalo všelijak. Letní hostování v Twente však bylo skutečnou trefou do černého.

Třiadvacetiletý křídelník se během podzimu stal oporou nově sestaveného týmu. V posledním představení proti Emmenu si hráč s číslem sedm připsal dva góly a jednu asistenci. Cena za Muže utkání ho neminula. Nizozemsku ukazuje, že není na odpis.

Že v českém fotbalistovi něco je, vycítil i sportovní ředitel Marc Overmars, sportovní ředitel Ajaxu. V létě 2019, když Černý odcházel za částku pod milion eur (cca 20 milion korun), umínil si, že do smlouvy s Utrechtem vsune klauzuli o zpětném odkupu. Ta by se podle informací iSport.cz měla pohybovat kolem pěti milionů eur (cca 130 milionů korun).

Nastal čas aktivace? Černého manažer David Nehoda nadšení a možnou euforii spíš krotí. „Marc se zajímá. Píše zprávy, když se mu něco povede, například vstřelí gól. Ví o něm. Ale na debatu o možném návratu mezi námi ještě nikdy nedošlo.“

O comebacku či jiném přestupu ostatně nechce Černý ani slyšet. „Jestli něco momentálně mám v hlavě, tak Twente. V lednu máme náročný program a řešit teď, co bude v létě? To opravdu hodně předbíháme. Jediné na co se soustředím nyní, je, abych dál podával dobré výkony, které zaručí, aby v létě bylo vůbec co řešit,“ okomentoval spekulace pro iSport.cz.

Potenciální zájemci se ale štosují. Nehoda registruje interes nejen v Nizozemsku, ale i od celků z prostředku Serie A či belgických top klubů. „Je fakt brzy. Uvidíme, co se během jara stane. Je klidně možné, že se ozve Ajax a vstoupíme do jednání,“ zůstává v klidu.

Momentálně totiž drží v kapse trumf on. Černému se v Eredivisie začalo dařit a k tomu všemu ještě bojuje o případnou nominaci na červnové EURO. Už ve dvojzápase s Německem a Slovenskem subtilní křídelník naznačil potenciál. Vstupenkou na šampionát by mohl svoji reputaci povýšit ještě na vyšší úroveň.