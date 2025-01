Kanárek Jurásek. Talent se stěhuje, kolik Slavia dostane a co jeho role?

Prodej do Anglie je pro klub vždy dobrá vizitka. A Slavii se to v posledních čtyřech letech povedlo popáté. O to cennější je, že prodej Matěje Juráska do Norwiche, šel víceméně dle klubových představ. Jak web iSport.cz v prosinci informoval, v Edenu bylo rozhodnuto – levonohý křídelník je na prodej. Slavia údajně chtěla situaci vyřešit rychle, nejlépe i tak, aby bylo Juráskovo místo v letadle směrem španělská Marbella obsazeno někým jiným.

Potenciálním problémem ale byla cenovka. Jurásek neměl příliš vzrušující podzim, v lize nasbíral pod 500 minut a byl synonymem pro střídajícího hráče. Přesto si „sešívaní“ stanovili metu