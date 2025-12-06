Předplatné

Messi je král MLS! Argentinec získal další trofej, Inter Miami ve finále zdolal Vancouver

Hvězdný fotbalista Lionel Messi získal do své bohaté sbírky další trofej, s Miami vyhrál zámořskou MLS. V sobotním finále play off Inter porazil 3:1 Vancouver, kapitán argentinských mistrů světa se přihrávkami podílel na dvou gólech floridského celku.

Miami se prvního titulu dočkalo v šesté sezoně po vstupu do soutěže a dva a půl roku poté, co tým posílil jeden z nejlepších fotbalistů historie Messi. Nyní osmatřicetiletý Argentinec získal v minulosti 35 velkých trofejí s Barcelonou a tři v dresu Paris St. Germain a ve sbírání úspěchů pokračuje i v USA.

Inter hostil jubilejní 30. MLS Cup na svém stadionu ve Fort Lauderdale a dostal se do vedení už v osmé minutě, kdy si vstřelil vlastní gól obránce Vancouveru Edier Ocampo. Po hodině vyrovnal za Whitecaps Ali Ahmed, ale v 71. minutě poslal Messi ideální přihrávkou do brejku krajana Rodriga de Paula, jenž vstřelil druhý gól Miami. Výhru domácích zpečetil v šesté nastavené minutě Tadeo Allende po další Messiho asistenci.

V dresu Vancouveru musel skousnout porážku německý útočník Thomas Müller, jenž v létě přišel do MLS po konci angažmá v Bayernu Mnichov, kde strávil čtvrt století a získal s ním 35 trofejí.

Finále play off MLS ve Fort Lauderdale:

Inter Miami - Vancouver 3:1 (1:0)
Branky: 8. vlastní Ocampo, 71. De Paul, 90.+6 Allende - 60. Ahmed.

