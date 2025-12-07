Messiho show ve finále MLS: luxusní nahrávky, 48. trofej. Beckhamův smích i dojemný konec
Sobě, celému Miami a všem fanouškům doručil to, proč do Ameriky odcházel. Lionel Messi (38) v sobotu se svým týmem ovládl finále MLS, při výhře 3:1 nad Vancouverem přispěl dvěma nádhernými asistencemi. Zvedl nad hlavu rekordní, v pořadí již 48. trofej kariéry a všem ukázal svou výjimečnost. „Děkuji Bohu, že jsem podepsal nejlepšího fotbalistu historie,“ usmíval se po zisku prvního zámořského titulu David Beckham, anglická legenda a spoluvlastník Interu Miami.
Lionel Messi to se svou partou opět dokázal. V play off vládl všem statistikám, společně s Jordim Albou, Segiem Busquetsem nebo Rodrigem De Paulem zvládl i sobotní finále MLS proti Vancouveru Whitecaps.
Inter Miami i díky dvěma asistencím fenomenálního Argentince zvítězilo 3:1 a slavilo svůj první titul v zámořské lize v historii. V play off vyřadilo také Cincinnati, kde působí český záložník Pavel Bucha.
„Odehráli jsme skvělou sezonu jako celý tým. Tohle je moment, na který jsme všichni čekali. Loni jsme vypadli v prvním kole, teď bylo naším cílem vyhrát MLS. Stálo nás to obrovské úsilí. Byl to velmi dlouhý rok s mnoha zápasy,“ oddychl si šťastný Messi už s medailí pro šampiony na krku a pohárem v ruce.
Messi získal svou 48. trofej v kariéře, posunul svůj vlastní rekord. Inter Miami patřil před příchodem argentinské legendy k nejhorším celkům v MLS. Po dvou Messiho kompletních sezonách v zámoří se situace úplně obrátila. V právě skončeném play off navíc úřadující mistr světa absolutně dominoval.
Ve 34 zápasech v ročníku zapsal 35 branek a 23 asistencí, stal se nejlepším střelcem a fotbalistou soutěže. V sobotu byl vyhlášený i nejlepším hráčem finále. Během play off nasbíral sedm asistencí, měl nejvíc podílů na gólech Miami (13), vytvořených šancí (8) či klíčových příhrávek (21).
„Proto jsme Messiho do Miami přivedli. Přebudoval klub, který bojoval sám se sebou, v úspěšnou organizaci během pouhých dvou sezon. Děkuji Bohu, že jsem podepsal nejlepšího fotbalistu historie,“ smekl klobouk David Beckham, spoluvlastník Interu, který měl na Messiho příchodu na jih USA zásadní podíl.
Sobotní finále si nenechal ujít a slavil společně s hráči v typických růžových dresech. Vychutnával si úspěch, který zažíval ještě jako hráč před lety během úspěšné éry v Manchesteru United.
Messimu pomohli jeho zkušení parťáci, které přemluvil k přesunu do zámoří z Barcelony. Sergio Busquets a Jordi Alba navíc ve finále s Vancouverem odehráli poslední zápas svých veleúspěšných kariér.
„Je skvělé, že končí tímhle způsobem. Ještě si asi plně neuvědomují, co právě prožívají, co je čeká po odchodu do fotbalového důchodu. Dnes končí něco velmi krásného, čemu zasvětili celý svůj život. Přeji jim to nejlepší, jsou to mí přátelé, které mám moc rád a jsem šťastný, že mohou odejít s tímhle titulem,“ pozdravil Messi své kamarády.
Messi během dlouhé kariéry vyhrál šest velkých trofejí s Argentinou (včetně posledního šampionátu v roce 2022 v Kataru), 35 v Barceloně, 3 v PSG a 4 v Interu Miami. Nikdo z hráčů nedovedl svůj tým k tolika úspěchům, navíc vždy jako lídr a největší hvězda.
Messiho kariérní čísla se po sezoně v zámoří zastavila na 1137 zápasech, v nichž dal neskutečných 896 gólů a přidal 407 asistencí. Narozdíl od svých dvou důležitých parťáků s hraním ještě nekončí, pokud vydrží ve stávající formě, velmi pravděpodobně se ještě v argentinském dresu objeví příští rok na mistrovství světa, které bude hostit právě Amerika.