Grygar v Ružomberku: Nejdřív šok, potom zadostiučinění. Vrátí se do Baníku?
Je z něj cítit úplně jiná nálada než v minulých sezonách, skoro byste nepoznali, že jde o stejného člověka. Samuel Grygar dřív? Zklamaný kluk, marně čekající na šanci v Baníku. Teď? Spokojená opora Ružomberku. „Děkuju celému klubu za takový přístup," cení si důvěry a povedeného podzimu jednadvacetiletý středopolař. Stále patří Ostravě, nicméně jeho budoucnost na Bazalech je navzdory výkonům na Slovensku paradoxně možná nejistější než dřív. Konkurence vzrostla.
Teď vypadá všechno růžově, nicméně v létě všechno začalo nejhorším možným způsobem, že?
„Přesně tak, pro mě osobně i celou mou rodinu to byl docela velký šok. Vůbec celý ten poslední jarní půlrok pro mě byl náročný. Absolvoval jsem operační zákrok s kolenem, a když už jsem byl konečně fit a těšil se na novou slovenskou motivaci, hned v prvním týdnu v Ružomberku jsem se zranil. Věděl jsem, že to s kotníkem nebude na týden, takže nic moc...“
Co to udělalo s psychikou jednadvacetiletého člověka?
„Nechci působit nějak namyšleně, ale už jsem v životě navzdory věku něco prožil. Ať už to byla cizina, kde jsem byl sám, nebo i potom v Baníku. Musím poděkovat rodičům za to, jak mě vychovávali. Díky nim jsem na takové situace připravený, ve fotbalovém životě jsou toho součástí. Samozřejmě to nikdy nenesete lehce, na druhou stranu to zas nebylo nic extra vážného.“
Po uzdravení se všechno otočilo do pozitivna?
„Začátku angažmá byla škoda, ale od té doby hrávám a zlepšily se i výsledky, za což jsem rád. Potvrdilo se, že Ružomberok mě opravdu chtěl, po dohodě s Baníkem se hostování naštěstí povedlo zrealizovat. Beru to za povedený krok, o to víc jsem zvědavý, co se mnou bude v zimě.“
K tomu se dostaneme, ale ještě mě zajímá období, kdy jste v milovaném Baníku nehrál a pouze slýchával o zájmu ostatních klubů.