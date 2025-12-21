Polsko v době miliardové: Lodž chce být novou velmocí, rozbila (i český) přestupový rekord
V Česku se dá aktuálně počítat s mohutným nakupováním i od týmů, které dříve rozhodně desítky milionů korun dávat nemohly. A to především díky novým majetným vlastníkům. Ale i v sousedním Polsku začínají do ligy téct miliardy. Tamní fotbalová scéna je na nohou kvůli přestupu křídelníka Osmana Bukariho do Widzew Lodž, který částkou sestřelil jako polský, tak vlastně i český přestupový rekord. Strhne se další lavina?
Pro kontext, do léta byl nejdražší přestup v podání polského týmu loňský přesun Portugalce Rubéna Vinagreho za 2,3 milionů eur (56 milionů korun) do Legie Varšava. Ekstraklasa tak dlouho Čechům koukala na záda – především pro Spartu a Slavii byly tyto částky v posledních letech naprostou normou, k tomu se v této sezoně přidali Olomouc, Pardubice a další „zbohatlíci“.
Ale i naši sousedé, se kterými nás bude nadále čekat lítý boj o desátou příčku v koeficientu UEFA, rovněž registrují masivní inflaci. Hned šest z historicky největších polských přestupů se událo v probíhající sezoně – dvakrát platil Raków, jednou Lodž, jednou Lech Poznaň, jednou Pogon Štětín a v létě udělala rekordní nákup Legia, když za 3 miliony eur (73 milionů korun) pořídila útočníka Miletu Ratajoviče. Uběhlo pár měsíců a rekord je opět zborcený.
Do Lodže se přesouvá křídelník Osman Bukari, kterému nevyšla štace v americké MLS. Z Austinu ho do Polska dostalo podle tamních médií přes 5 milionů eur (asi 125 milionů korun).
Ekstraklasa je na nohou, tohle je obří záležitost! Navíc v kontextu toho, že hovoříme o patnáctém týmu tabulky, který je reálně ohrožen sestupem. Vždyť ani české kluby se na tuto cifru zatím nedostaly – lehce jen překonaly stomilionovou hranici (Zima, Rrahmani, Stanciu).
Do toho vykouzlil klub ze čtvrtého největšího města země další překvapení – dorazí i Lukas Lerager z Kodaně, který ještě pár týdnů zpátky kapitánoval v Lize mistrů. „Je to neuvěřitelné,“ pravil dánský novinář Francis Dickoh pro web Sport.pl. „Žádný klub v Dánsku mu nemohl nabídnout podmínky jako v Kodani.“
Lodž - nová fotbalová velmoc?
Ale zpět k Bukarimu. Jeho jméno mezi experty i fanoušky zatím přináší nervozitu. Bývalý spoluhráč Petera Olayinky z CZ Bělehrad je pekelně rychlým pravým křídlem, jeho renomé a především statistiky ale v kontextu očekávání od rekordní posily trochu zaostávají. V Americe si ve 48 utkáních připsal 5 gólů a 8 asistencí a tamní novináři si pochvalují, za kolik se Austinu povedlo Ghaňana přeprodat.
„Jsem šokován z toho, že se klubu podařilo dostat alespoň trochu podobné částky,“ napsal Andrew Wiebe z Apple TV, který odkazoval na to, že Bukari přicházel zhruba za 7 milionů eur. I další novináři především chválí klub z MLS, jelikož výkony hráče byly při nejlepším „průměrné“.
„Pro účetní ostatních klubů v Ekstraklase jsou to těžké časy. Kazí to trh? Ne. Podle mého názoru je to prostě touha Widzewu rychle se posunout vpřed,“ pravil Piotr Kozminski. Vše opravdu nápadně připomíná hvězdné dostihy, které se rozjely v Česku, byť v Polsku je podobných ambiciózních subjektů méně.
Lodž vlastní nově podnikatel Robert Dobrzycki, zřejmě nejbohatší majitel klubu v Ekstraklase. Z Widzewu chce udělat fotbalovou velmoc, která bude mít zásah i na evropském poli. Hrdě vyhlašuje chuť po dalších posilách, Bukari s Leragerem jsou spíše jen prvními vlaštovkami. Zkrátka a jednoduše – i v Polsku začíná doba miliardová. A kolem desátého místa v žebříčku koeficientů začíná být pořádně horko…