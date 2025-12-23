Hrdina Černý! V Tureckém poháru dal dva góly na Fenerbahce, o výhře rozhodl v nastavení
Fotbalový záložník Václav Černý byl v Tureckém poháru hrdinou Besiktase při výhře 2:1 na hřišti istanbulského rivala Fenerbahce. Osmadvacetiletý český reprezentant vstřelil dva góly svého týmu, což se mu podařilo podruhé během devíti dnů.
Černý v prvním zápase skupinové fáze poháru otevřel skóre ve 33. minutě. Deset minut nato vyrovnal za Fenerbahce z penalty bývalý hráč Realu Madrid či PSG Marco Asencio. Utkání rozhodl Černý v první minutě nastavení, poté co se v pokutovém území zasekávačkou zbavil obránce a poté chladnokrevně střelou po zemi zakončil.
Dvakrát se Černý trefil i předminulou neděli v lize při remíze 3:3 proti Trabzonsporu.