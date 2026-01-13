Jurásek verze 2026: Poprvé od Vlašimi třikrát v základu, tvrdý Clement i zásadní otazník
Rok 2026, rok Matěje Juráska? Přesně to si všichni v anglickém Norwichi přejí. Po dost bolavém úvodním roce v zahraničí se zdá, že je český talent konečně na dobré cestě k tomu, aby se v Anglii konečně prosadil. Nejen, že začal hrát, především začal sbírat čísla. V prvních dvou týdnech nového roku zapsal gól i asistenci. „Nový trenér je na Juráska tvrdý, ale dal mu najevo, že je jeho fanouškem,“ říká klubový insider a novinář Connor Southwell.
První rok Matěje Juráska v Anglii nebyl jak na houpačce, jak se někdy říká. Šlo o pořádně strmou skluzavku. Když mladík v lednu 2025 dokončil svůj transfer ze Slavie do Norwiche, atraktivně hrajícího klubu, který koketoval s postupem do Premier League, byl samý úsměv. Ten mu ale brzy na tváři zamrzl.
Nad levonohým křídelníkem se vystřídali tři trenéři, pod žádným z nich ale pořádně nehrál. Kouči na tiskových konferencích mluvili o nedostatku fyzičky, mládežnického reprezentanta navíc měsíc co měsíc zmuchlalo nové zranění. Do toho padala nálada v celém klubu, protože hrůzná forma poslala Norwich do sestupových vod. A sestup do třetí ligy by byla učiněná katastrofa. Pomyslné dno přišlo pro Juráska na konci listopadu, když ho kouč Philippe Clement stáhl ze hřiště jen několik minut po tom, co ho z lavičky poslal do hry.
„Mezi fanoušky už začínaly panovat obavy, že to bude jeden z největších přestupových průšvihů za poslední roky,“ říká Connor Southwell, novinář z norwichského webu PinkUn. „Moc toho neodehrál, ale i když už hrál, nevytvořil na hřišti to, co se od hráče za sedm milionů eur čeká. Taková částka je pro Norwich obrovská. Stále je tu ale naděje, že to otočí.“
Rok 2026 ukázal, že exslávistický talent může přeci jen v Anglii uspět. Už samotné tři zápasy odehrané v základní sestavě za sebou jsou pro Juráska malým historickým úspěchem. Věřte tomu, nebo ne, od začátku hrál třikrát v řadě poprvé od května 2022, kdy ještě působil ve Vlašimi. Ve Slavii se mu to povedlo stěží dvakrát, Jindřich Trpišovský a spol. na něj vždy sázeli jako na údernou sílu z lavičky.
Hlavně zůstat konzistentní
„Zatím jsou ale dojmy stále nahoru dolů,“ brzdí euforii Southwell. „Jeho asistence proti QPR byla excelentní, ale pořád jsou tu signály, že musí zlepšit svou fyzičku a nasazení. Rozhodně jsme však byli svědky prvních záblesků jeho kvality za celé jeho působení.“
Přitom, co se rozestavení týče, moc se toho pro rodáka z Karviné nezměnilo. Clementovi předchůdci sice rádi experimentovali i s formacemi na tři obránce, belgický stratég sází na 4-2-3-1 s tím, že na křídlech má rád hráče, kteří hrají „nohou dovnitř“.
„Pod novým trenérem se zlepšila struktura hry. Clementovy požadavky jsou mnohem vyšší a na Juráska je tvrdý. Ale dal mu jasně najevo, že je jeho fanouškem, což mu určitě přidalo na sebevědomí. Ale teď ho čeká ta nejdůležitější výzva – konzistence výkonů. Norwich posílil o další křídelníky Ahmeda a Dialla a konkurence vzroste,“ upozorňuje britský novinář na zásadní otazník příštích týdnů.
Jak ale popisuje, český mladík je v klubu velmi oblíbený. Z tréninků neustále vycházejí zprávy o tom, co je schopný předvádět za kousky, nikdy nepadlo jediné slovo o tom, že by něco flákal. Ale „tréninkové“ hráče si do klubu za velké peníze nekupujete. „Potřebujeme od něj vidět víc. Ale toto bylo určitě jeho nejlepší období v Norwichi,“ doplňuje Southwell.
Jak vypadalo? Jurásek kromě dobře uklizené střely do sítě Walsallu a elegantní asistenci proti QPR, kdy si píchnul balon přes obránce do rychlosti a odcentroval na hlavičku, ukázal i další příslib. Ve třech utkáních zapsal třináct driblinků, v tomto aspektu byl ve dvou kolech Championship v top pětce hráčů. Do toho celkem pětkrát pálil, vytvořil tři šance.
Kdyby pokračoval podobným tempem, nikdo by se nezlobil. Nicméně, Norwich bude potřebovat hlavně ta koncová čísla. Do konce sezonu mu zbývá dvacet zápasů a stále je bezprostředně ohrožen padákem. „Díky postavě Clementa je tu mírný optimismus, ale zároveň nervozita,“ uzavírá Southwell.
Matěj Jurásek v roce 2026:
Statistika
Hodnota
Zápasy
3
Minuty
209
Góly / asistence
1 / 1
Střely / na bránu
5 / 2
Driblinky / úspěšné
14 / 8
Vytvořené šance
3