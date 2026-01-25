Čvančarův debut v základu a hned s asistencí! Trenér žasl: Naprosto fantastický
Debut jako hrom. Tomáš Čvančara po příchodu z Borussie Mönchengladbach naskočil hned v základní sestavě a parádní asistencí nadchnul Celtic Glasgow. „Jeho průnik před druhým gólem byl fantastický. Naprosto fantastický,“ smekl legendární trenér Martin O'Neill před českým útočníkem. Celtic však pouze remizoval 2:2 na hřišti lídra soutěže, Hearts. Na čelo tabulky ztrácí úřadující skotští mistři šest bodů.
Tohle Tomáš Čvančara potřeboval. Po nevydařeném období v Mönchengladbachu a protrápeném hostování v tureckém Antalyasporu, který českému reprezentantovi dokonce dluží několik výplat, se šikovný útočník uvedl na nové adrese ve skvělém světle.
„Byl to pro něj těžký zápas, ale jak si zvyknul, šel jeho výkon nahoru,“ byl s Čvančarovým výkonem spokojený trenér Martin O’Neill.
Českého útočníka nemohl na úvod čekat těžší duel. Celtic totiž zavítal na hřiště Hearts, kteří vedou skotskou Premiership a doma ještě neprohráli.
„Bylo to náročné utkání. Plné soubojů a dlouhých míčů,“ přiznal Čvančara pro klubovou televizi. Do první šance se dostal po hodině hry, kdy hlavičku namířil jen do břevna domácích. O pár desítek vteřin později však přišel jeho hvězdný moment.
Kouč věří: Bude dobrou posilou
Na půlce hřiště si narazil se spoluhráčem, utekl po křídle obraně Hearts a před prázdnou branku nachystal gól pro Hyun-Jun Yanga. „Fantastický. Naprosto fantastický,“ chválil Čvančarův průnik trenér O’Neill.
Zkušený stratég očekává, že u českého útočníka dojde k rychlému progresu. „Zatím měl jen pár tréninků. Má opravdu dobrou rychlost a kontrolu míče. Jeho výkon se mi opravdu líbil a až se tu se vším seznámí, bude pro nás dobrou posilou,“ věří O’Neill.
Čvančara krátce poté dostal žlutou kartu a následně byl střídán ze hřiště. Hearts v závěru utkání srovnali na konečných 2:2.
„Mohli jsme vyhrát, ale jeden bod nakonec není špatný, i když s ním spokojení nejsme. Inkasovali jsme dva góly ze standardek, což je chyba. Musíme na nich pracovat. Osobně jsem dorazil před třemi dny a zařizoval spoustu věcí. Myslím, že dokážu týmu pomoci ještě lepšími výkony. Za asistenci jsem rád, ale dokážu nabídnout víc,“ dává Čvančara fanouškům Celtiku naději, že se mohou těšit na grandióznější představení.
Celtic je bude potřebovat, aby dokázal obhájit titul. Patnáct kol před koncem ztrácí na vedoucí Hearts šest bodů.