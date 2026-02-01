Čvančara v Celtiku září! Má na to, chválí ho trenér. Zřejmě mu přibude konkurence
Tyhle zprávy národní tým potřeboval. Tomáš Čvančara potvrdil, že v novém působišti ožil a na povedenou premiéru navázal i skvělým debutem v Celtic Parku. Český útočník šikovnou hlavičkou zajistil vítězný gól Celtiku při triumfu 2:0 nad Falkirkem a obhájci titulu se posunuli na druhou příčku skotské Premiership. „Je vidět, že to v sobě má,“ potěšil Čvančara trenéra Martina O’Neilla. V útoku mu však zřejmě přibude konkurence.
Povedené úvodní představení na hřišti prvních Hearts nebylo shodou náhod. Tomáš Čvančara v dresu nejúspěšnějšího skotského týmu pookřál a dostává se do zajímavé formy. Svoji kvalitu ukázal i v domácí premiéře na šedesátitisícovém Celtic Parku. Po dvou startech v novém působišti má bilanci jedné branky a jedné asistence.
„Je to perfektní, ale největší radost mi dělají tři body,“ měl Čvančarova radost z první trefy.
Pár minut před poločasem si český útočník perfektně našel povedený centr Kierana Tierneyho, bývalého beka Arsenalu, a lehkou hlavičkou nasměroval míč nechytatelně na zadní tyč. Celtic se dostal do vytouženého vedení a už ho nepustil.
„Byla to od Celtiku rychlá, hezká akce. Čvančara si dobře naběhl a nasměroval míč o tyč do sítě. Tenhle gól opravdu potřebovali,“ komentoval zásah pro BBC Pat Bonner, bývalý gólman Celtiku.
Po změně stran se prosadil i nejlepší střelec klubu a nejproduktivnější hráč soutěže, Benjamin Nygren, a Celtic slavil vítězství, které jej posunulo na druhou příčku tabulky.
„Je to pro nás důležitá výhra. Bylo na nás vidět, že jsme v určitých pasážích neměli moc energie, ale ukázalo se, že máme v týmu velkou soudržnost a jeden maká za druhého. Falkirk je nebezpečným soupeřem. Daří se jim, takže o to cennější tento triumf je. Přispěli k němu i silné individuální výkony,“ chválil trenér O’Neill i Čvančaru.
Pro něj je zatím skotské angažmá velkým zadostiučiněním. V Mönchengladbachu si nesedl se spoluhráči, v tureckém Antalaysporu nedostával mzdu a na jeho výkonech se psychická nepohoda podepisovala. V Celtiku naopak dostal důvěru, fanoušci v něm vidí velký příslib a on se za to odvděčuje skvělými výkony.
„Je to zásluha všech lidí v kabině. Trenérů i hráčů, kteří mě skvěle přijali,“ lebedí si Čvančara. V Celtiku si přitom slibují, že v dalších týdnech bude ještě lepší.
„Přirozeně nás těší, že se mu podařilo skórovat. V posledních měsících toho moc neodehrál, takže vidím v jeho hře stále dost prostoru pro zlepšení. Je ale vidět, že to v sobě má,“ dušuje se O’Neill, že by Čvančara mohl být tahounem týmu.
Fazonu může potvrdit už ve čtvrtek na hřišti Aberdeenu. „Zápasy jdou rychle za sebou. To je součást fotbalu. Musíme v hlavě už přepnout na dalšího soupeře a ideálně se svézt na vítězné vlně,“ těší se Čvančara na příští duel.
V něm může mít dva nové spoluhráče. Celtic dotahuje dvojici posil do útoku. Hrotového útočníka Juniora Adamua z Freiburgu a křídelníka Joela Mvuku z Lorientu. „Jsme blízko dvěma příchodům. Probíhají lékařské prohlídky a snad dopadnou dobře. Vylepší naše šance na titul. Budeme o něj bojovat až do konce,“ věří O’Neill.
Pokud ovšem Čvančara udrží kvalitu svých výkonů, o místo v sestavě se bát nemusí. Reprezentace by ho v baráži o Mistrovství světa potřebovala v nejlepší formě.
Čvančara proti Falkirku
- Odehraných minut: 72
- Góly: 1
- Očekávané góly: 0,17
- Střel/na bránu: 3/1
- Dotyků s míčem: 27
- Přihrávky/úspěšné: 11/8
- Souboje/vyhrané: 12/3