Ronaldova stávka v Arábii?! Vynechá zápas, vedení vyčítá slabé posílení týmu
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo údajně v an-Nasru stávkuje. Podle portugalského listu A Bola je čtyřicetiletý útočník nespokojený s řízením klubu ze strany státního investičního fondu Saúdské Arábie (PIF). Ronaldo vynechá dnešní ligový zápas proti ar-Rijádu.
Ronaldovi údajně vadí, že jiné kluby vlastněné PIF, konkurenční al-Hilál a al-Ittihád, jsou oproti jeho an-Nasru zvýhodňovány. Hvězdný Portugalec vyčítá vedení týmu malé investice do kádru. Zatímco an-Nasr v zimním přestupním období přivedl jen Iráčana Hajdíra Abdulkaríma, al-Hilál už do posil investoval 32 milionů eur (777 milionů korun) a údajně se snaží získat i bývalého držitele Zlatého míče Karima Benzemu z al-Ittihádu.
Jeden z nejlepších fotbalistů historie hraje za an-Nasr od ledna roku 2023, loni prodloužil smlouvu do roku 2027. V dosavadních 127 zápasech vstřelil 111 gólů.