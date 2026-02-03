Ronaldova zlatá klec: život v luxusu, vydělá 14 milionů denně. Proč tedy stávkuje?
Je zahrnutý přepychem, vydělává suverénně nejvíc z fotbalistů na planetě. Cristiano Ronaldo (40) přesto není v arabském Al Nassru spokojený. Portugalský list A Bola informoval o tom, že mu vadí řízení jeho klubu a slabá aktivita na přestupovém trhu. Aktuálně stávkuje a vynechává zápasy, přestože díky kontraktu platnému do roku 2027 si v Arábii za uplynulé dva roky vydělal podle odhadů britského The Sun už astronomických 600 milionů liber (16,8 miliardy korun).
Čtyřicetiletá portugalská legenda neprožívá ideální období. Cristiano Ronaldo vynechal v Al Nassru pondělní zápas s Rijádem, hrozí, že nenastoupí ani v pátek proti Al Ittihadu. Útočníkovi vadí řízení klubu ze strany státního investičního fondu Saúdské Arábie (PIF).
Vedení klubu vyčítá malé investice do kádru. Zatímco Al Nassr v zimním přestupním období přivedl jen mladého Iráčana Hajdíra Abdulkaríma, konkurenční Al Hilál už do posil investoval 32 milionů eur (téměř 800 milionů korun), k tomu v minulých dnech získal držitele Zlatého míče Karima Benzemu z Al Ittihádu.
Po stránce klubových úspěchů nemůže být za dva roky v Arábii spokojený, získal pouze jedinou trofej, kterou FIFA ani neuznává jako oficiální. Těšit ho mohou zcela jistě vydělané peníze, které z něj dělají nejlépe placeného fotbalistu světa.
Ronaldo s platným kontraktem má vydělávat 280 milionů dolarů ročně (přibližně 5,7 miliardy korun). Druhý je Lionel Messi v Miami s kontraktem na 130 milionů dolarů, což je méně než polovina výplaty jeho letitého rivala.
Půl milionu liber denně
Britský list The Sun spočítal, že základní Ronaldova mzda dělá 500 000 liber denně (14 milionů korun), za dva roky, co do Arábie přestoupil z Manchesteru United, podle odhadů vydělal 441 milionů liber (12,35 miliardy korun).
V létě 2025 smlouvu prodloužil o další dva roky, jako podpisový bonus obdržel 24,5 milionu liber (686 milionů korun), k tomu získal podíl v Al Nassru v hodnotě 33 milionů liber (924 milionů korun).
Ronaldo si od přestupu do Saúdské Arábie mohl vydělat kolem 600 milionů liber (16,8 miliardy korun), k tomu má řadu mnohamilionových osobních kontraktů a dalších luxusních výhod. Šéfové Al Nassru mu dali k dispozici 16 stálých zaměstnanců na plný úvazek, včetně řidičů, hospodyň, kuchařů, zahradníků a ochranky pro Ronalda a jeho rodinu.
Jeden z nejlepších fotbalistů historie, jeho manželka Georgina Rodriguez a jejich pět dětí mají také přístup k bezplatnému soukromému letadlu.
Změně klubu se nebrání
Ale Ronaldo je především sportovec. A úpadek ze sportovních ambic jeho klubu vzhledem ke slabému posilování se mohlo dotknout jeho citlivého místa.
Koncem tohoto týdne oslaví 41. narozeniny, stále se udržuje ve špičkové formě a kondici. Trvá na tom, že chce dosáhnout ultimátní hranice 1 000 vstřelených gólů, než odejde do sportovního důchodu. V létě by taky rád navlékl kapitánskou pásku a vedl Portugalsko do zápasů na světovém šampionátu v Americe.
Zároveň naznačil, že se nebrání změně klubu, pokud k tomu bude mít pádné důvody. „Moje vášeň je velká a chci pokračovat. Nezáleží na tom, kde hraji, jestli na Blízkém východě nebo v Evropě,“ prohlásil v prosinci.
Dočkáme se ještě Ronalda v elitním evropském klubu?