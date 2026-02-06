Předplatné

Na výjezdu do polské ligy: levné lístky na mistra, top Slovák. Važme si české ligy!

Michal Kvasnica
Ostatní ligy
Necelou hodinku cesty autem od Ostravy leží Gliwice, nejbližší klub v Ekstraklase od českých hranic. A protože je v podcastu Liga naruby poslední dobou velkým tématem fotbalové srovnání Chance Ligy právě s elitní polskou soutěží, vyrazil si redaktor Michal Kvasnica udělat vlastní názor přímo na zápas Piast-Lech Poznaň (1:0).

Pojďte se podívat, jak to vypadá jen 50 kilometrů pohodové cesty z centra Ostravy. Ve videu se podíváte do zázemí stadionu, kam v mrazivém počasí nedorazila příliš vysoká návštěva.

„Važme si toho, co se teď děje v našem fotbale,“ hodnotí celkově Kvasnice. Co se mu líbilo? Kdo zaujal? Hráčem zápasu byl podle něj slovenský brankář.

A kam za hranice má jet příště?

 

