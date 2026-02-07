Ronaldo se vzepřel Saúdům. Liga mu vzkázala: Nikdo není víc než systém
Ostrý konflikt mezi Cristianem Ronaldem a vedením saúdské fotbalové ligy pokračuje. Portugalská hvězda, která si díky luxusní smlouvě vydělá čtrnáct milionů korun denně, se měla rozhodnout bojkotovat zápasy Al-Nassru na protest proti tomu, jakým způsobem jsou v lize rozdělovány peníze. Vedení mu vzkázalo, že „žádný jednotlivec – jakkoli významný – nerozhoduje o rozhodnutích mimo svůj vlastní klub.“
Ronaldo chyběl už v pondělním utkání, kteté tým zvládl bez něj, a podle zpráv měl být připravený vynechat i další duel. Důvod? Nespokojenost s tím, že jeho klub Al-Nassr v zimě přivedl jedinou posilu – 21letého záložníka – zatímco konkurence masivně utrácela.
Rozhazoval naopak největší rival Al-Hilal, který v zimě utratil nejvíc peněz ze všech fotbalových klubů na světě. Přivedl mladé naděje jako Kader Meïté či Saïmon Bouabré a k tomu i velezkušeného Karima Benzemu. Francouzský útočník a bývalý Ronaldův spoluhráč z Realu Madrid hned při debutu zazářil hattrickem.
Podle zahraničních médií má Ronaldo pocit, že jeho klub nedostává stejnou podporu jako týmy vlastněné státním investičním fondem, a že boj o titul není za těchto podmínek férový. Na tato nařčení nyní reagovalo vedení soutěže.
„Každý klub funguje nezávisle pod stejnými pravidly. Má vlastní vedení, vlastní odpovědnost a vlastní sportovní strategii,“ stojí v oficiálním vyjádření.
„Cristiano je důležitou součástí růstu a ambicí Al-Nassru a jako každý elitní sportovec chce vyhrávat. Ale žádný jednotlivec – jakkoli významný – nerozhoduje o rozhodnutích mimo svůj vlastní klub.“
Liga zároveň zdůraznila, že rozdílné přestupové chování klubů je důkazem funkčního systému, nikoli protekce. „Jeden klub zvolil jednu cestu, další jinou. Vše proběhlo v rámci schválených finančních pravidel,“ dodal mluvčí.
Podle všeho by se měl Ronaldo v nejbližších dnech vrátit do sestavy a aktuální stávku ukončit.