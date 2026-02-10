Ronaldo končí stávku a v sobotu by měl hrát. Klub ustoupil a splnil podmínky
Nejlépe placený fotbalista světa by se měl po dvoutýdenní pauze vrátit do hry. Cristiano Ronaldo (41) měl podle zahraničních médií ukončit stávku v an-Nasru, je zpět v tréninku a o víkendu by měl zasáhnout do ligového zápasu. Portugalská superstar vynechala poslední dvě utkání kvůli protestu proti tomu, jak je jeho klub vedený a nedostatečné finanční podpoře oproti konkurenci.
Jednoznačně největší jméno saudské ligy je středem pozornosti prakticky každý den. V poslední době přitom ani nenastupuje do zápasů a přesto se většina očí ze světa saudské kopané upíná na něj a jeho stávku.
Nyní vše vypadá, že jeho tlak na vedení klubu zafungoval a CR7 se vrací zpět do hry. Podle informací brazilské stanice ESPN Ronaldo souhlasil s návratem na hřiště poté, co saudskoarabský Veřejný investiční fond (PIF), který je majoritním vlastníkem klubu, splnil jeho hlavní požadavky.
Jako důkaz ukončení sváru berou fanoušci i post na sociální síti Instagram, kde Ronaldo zveřejnil fotku z klubového sídla a označil oficiální klubové účty.
Zahraniční média informují, že řídící orgán doplatí zaměstnancům an-Nasru dlužné mzdy a obnoví autonomii klubového vedení.
Do svých funkcí se tak podle portugalského deníku A Bola vrátí sportovní ředitel a blízký Ronaldův přítel Simão Coutinho a výkonný ředitel José Semedo, kteří byli předtím rozhodnutím PIF dočasně zbaveni svých funkcí.
Hvězdný střelec, který si v Saudské Arábii vydělává zhruba 14 milionů korun denně (!) také kritizoval nerovné podmínky největších klubů soutěže. Již zmíněný PIF má totiž vedle an-Nasru majoritní podíl také v ostatních klubech tamní velké čtyřky: al-Ahlí, al-Ittihádu a al-Hilálu.
Největší ztráta na přestupovém trhu
A zatímco poslední jmenovaný celek vykázal v zimě na přestupovém trhu největší ztrátu ze všech fotbalových klubů na světě (71 milionů eur) a přivedl například Karima Benzemu, Ronaldův an-Nasr zůstal při zemi a neposílil tým o žádné zvučné jméno.
Sám hráč se k situaci nikdy nevyjádřil, ale na jeho protest kvůli nerovným podmínkám v boji o titul reagovalo i samotné vedení soutěže. „Každý klub funguje nezávisle pod stejnými pravidly. Má vlastní vedení, odpovědnost a sportovní strategii. Cristiano je důležitou součástí růstu a ambicí an-Nasru a jako každý elitní sportovec chce vyhrávat. Ale žádný jednotlivec – jakkoli významný – nerozhoduje o rozhodnutích mimo svůj vlastní klub,“ stálo mimo jiné v oficiálním vyjádření.
Nyní už se zdá, že se neshody mezi nejznámější osobností ligy a saudskoarabským Veřejným investičním fondem urovnaly a Ronaldo by měl být připravený nastoupit v sobotu proti al-Fatehu. Středeční utkání Poháru AFC proti turkmenskému Arkadagu ještě pravděpodobně nestihne.