Říkají nám: Vy dva čeští magoři. Wiesner o Lingrovi, MLS či konci ve Spartě
V sezoně, v níž si zahrál vysněnou Ligu mistrů, přišly obtížné překážky. Obránce Tomáš Wiesner (28) si přivodil vážné zranění kolena a skončil po téměř dvaceti letech ve Spartě. „Nějak se to vyřeší,“ reagoval loni na jaře s absolutním klidem. Momentálně prožívá první zahraniční angažmá v Dynamu Houston a spolu s bývalým slávistou Ondřejem Lingrem vyhlíží start nové sezony americké MLS. „Je to velká show, což se mi hodně líbí,“ vykládá v rozhovoru pro Ligu naruby.
Vyrůstal na Kačerově, odmalička hrál ve Spartě. Tomáš Wiesner se dostal díky fotbalu mimo Prahu akorát na hostování do Vlašimi, Mladé Boleslavi a Liberce. „Jo, Houston je trochu větší skok,“ rozesmál se aktuálně osmadvacetiletý hráč.
Při on-line rozhovoru se posadil před kameru do místnosti, ve které neustále rotoval větrák. „Počasí je tady bomba, i když během tréninku zhubnu snad dvě kila,“ líčil Wiesner, jenž promluvil také o konci ve Spartě, vážném zranění nebo přijetí v novém týmu.
Do Ameriky jste přicestoval poprvé před půl rokem. Jak jste zatím poznal Houston?
„Město je obrovský, fakt extrémně velký. Hledáme z devadesáti procent místa, abychom zabavili dcerku. Poznali jsme už parky, dětská hřiště, restaurace, ale máme ještě hodně co objevovat.“
Dceři budou v dubnu teprve tři roky. Přijala velkou změnu?
„Poslední měsíc jsem byl v Americe sám, a když jsme spolu volali, už se těšila do letadla a za mnou. Úplně nevnímá, že je daleko od Prahy. Na druhou stranu je pro ni jedině dobře, že se může učit angličtinu. Za to jsem extrémně vděčný a doufám, že jí půjde a bude se v ní zdokonalovat.“
Čím vás Amerika zatím překvapila?
„Je to klišé, ale všichni jsou hrozně milí. A to mám radši. Prodavačka na mě není nepříjemná, i když je pátek, šest hodin večer a musí za chvíli skončit. Možná je to falešný, ale mně se to líbí. Všichni si chtějí povídat, a jak neznají Česko, furt se vyptávají. Největší bomba je ale počasí.“
Zkuste ho popsat, protože v Česku nedávno skončil mrazivý leden.
„V prosinci jsme měli pětadvacet stupňů, a když jsem se vrátil po Vánocích z Česka, byly tady i minus dva tři stupně. To mě nemile překvapilo. Všichni mi tvrdí, že leden a únor jsou jediné dva měsíce, kdy teploty skáčou nahoru a dolů. Jeden den si vezmete péřovku a druhý můžete vyjít ven i v tílku. Je nesmysl se dívat na předpověď počasí.“
Jinak převažuje teplo?
„Sluníčko svítí skoro furt a dává hodně, za trénink shodím třeba i dvě kila. A zároveň prší minimálně. Z počasí jsem opravdu nadšený.“
V Dynamu Houston působí další Čech Ondřej Lingr. Potkáváte se i mimo klub?
„Jsme v každodenním kontaktu,