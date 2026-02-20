Lingr: V Houstonu neprovokovat, všichni mají guny. Slavie nelituju, ale...
Před šesti lety vyhlížel přestup z Karviné, nyní je majitelem trofejí se Slavií i Feyenoordem, českým reprezentantem, účastníkem EURO 2024 a oporou Houstonu. „Jsem rád, co jsem v kariéře dokázal, žiju si svůj sen, ale v hlavě to mám nastaveno tak, že ještě něco chci dokázat,“ usmívá se Ondřej Lingr. Ve třičtvrtěhodinovém rozhovoru pro Ligu naruby vypráví sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál nejen o fotbalových štacích a zážitcích, ale i o životě v Americe. „Poradili mi, ať nakoupím pepřáky a na silnicích neprovokuju, protože všichni mají guny...“
- Jak se žije v Houstonu s manželkou a ročním synem?
- Proč všechno v USA není nejen pro Evropana tak růžové?
- Jaké bude mistrovství světa 2026?
- V čem je specifické fungování MLS?
- Proč trošku lituje odchodu z Feyenoordu?
- Jací jsou trenéři Arne Slot a Brian Priske?
- Co říká na novou reprezentaci pod koučem Miroslavem Koubkem?
- A kdo hraje nejlepší fotbal v české Chance Lize?
