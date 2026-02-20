Předplatné

Lingr: V Houstonu neprovokovat, všichni mají guny. Slavie nelituju, ale...

Video placeholder
Lingr: V Houstonu neprovokovat, všichni mají guny. Slavie nelituju, ale měl jsem se ve Feyenoordu kousnout... • Zdroj: iSport.tv
Ondřej Lingr (Dynamo Houston)
Ofenzivní záložník Ondřej Lingr v dresu Slavie
Ondřej Lingr gólem zařídil výhru Houstonu
Gólová euforie Ondřeje Lingra po trefě proti Vitesse Arnhem
Ondřej Lingr se proti Maltě také trefil
Ondřej Lingr gólem zařídil výhru Houstonu
Ondřej Lingr a Jan Bořil se radují z gólu, který ovšem nakonec neplatil kvůli ofsajdovému postavení
18
Fotogalerie
TV iSport
Ostatní ligy
Vstoupit do diskuse (1)

Před šesti lety vyhlížel přestup z Karviné, nyní je majitelem trofejí se Slavií i Feyenoordem, českým reprezentantem, účastníkem EURO 2024 a oporou Houstonu. „Jsem rád, co jsem v kariéře dokázal, žiju si svůj sen, ale v hlavě to mám nastaveno tak, že ještě něco chci dokázat,“ usmívá se Ondřej Lingr. Ve třičtvrtěhodinovém rozhovoru pro Ligu naruby vypráví sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál nejen o fotbalových štacích a zážitcích, ale i o životě v Americe. „Poradili mi, ať nakoupím pepřáky a na silnicích neprovokuju, protože všichni mají guny...“

  • Jak se žije v Houstonu s manželkou a ročním synem?
  • Proč všechno v USA není nejen pro Evropana tak růžové?
  • Jaké bude mistrovství světa 2026?
  • V čem je specifické fungování MLS?
  • Proč trošku lituje odchodu z Feyenoordu?
  • Jací jsou trenéři Arne Slot a Brian Priske?
  • Co říká na novou reprezentaci pod koučem Miroslavem Koubkem?
  • A kdo hraje nejlepší fotbal v české Chance Lize?

Kompletní rozhovor s Ondřejem Lingrem najdete na www.liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů