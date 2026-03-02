Obavy o bezpečí v Kataru? Sobotní liga odložena. Kalvach s rodinou zatím zůstává
Sobotní vojenská operace na Írán ze strany Izraele a USA destabilizovala situaci na Blízkém Východě. V nejistotě zůstávají i lidé v přilehlých zemích, na které hrozí útokem íránský režim v rámci odvetné akce. V katarské metropoli Dauhá se snaží držet běžné fungování, lidé chodí do práce. Zatím zůstává i český záložník Lukáš Kalvach, kterému běží kontrakt v Katar SC.
Jaká je situace v rozbouřené oblasti? V Kataru byla odložena dvě kola tamní fotbalové nejvyšší soutěže, nehrálo se už o víkendu. Začít by se mělo na začátku dubna, ale momentálně nikdo nedokáže odhadnout, co se může po sobotním útoku na Írán v nejbližších dnech a týdnech dít.
„Do poslední chvíle lidé z vedení ligy zvažovali, zda se bude hrát,“ připustil zdroj Sportu, který má velmi dobrý přehled o aktuálním dění v oblasti. Katar patří mezi ohrožené země, kterým Írán hrozí odvetným úderem. Už o víkendu rostlo nebezpečí raketového útoku, lidé se ale snaží zůstat v klidu. Spoléhají na funkční obranné systémy proti raketám a dronům, které mohou mít v případě úspěšného úderu devastující účinky.
V oblasti je bezletová zóna, v současné době nelze z Dauhá, Dubaje ani dalších turisticky vyhledávaných metropolí odcestovat pryč. Ve městě zůstává i Lukáš Kalvach, explzeňský kapitán, aktuálně zraněný a pod smlouvou v Katar SC.
Podle informací Sportu zatím s rodinou (manželka a dvě malé děti) neplánuje odcestovat zpět do Evropy ani v případě, že se obnoví letový provoz. Pokračuje v rehabilitačním programu na klinice v Aspertanu, kde se dává dohromady po operaci kolene.
Ve městě zatím vše funguje v rámci možností normálně, lidé chodí do práce, jen se snaží minimalizovat pobyt ve venkovních prostorech. Vše se samozřejmě může rychle změnit v závislosti na dalším dění v rozbouřené oblasti. „Nejhorší pro všechny je současná nejistota,“ připouští zdroj Sportu.