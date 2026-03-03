Úprk před válkou se týká i Ronalda. Jak si fotbalová hvězda zařídila cestu z Rijádu
Kvůli konfliktu na Blízkém východě se řada obyvatel velkých měst snaží co nejrychleji uniknout. Mezi nimi je i fotbalová superstar Cristiano Ronaldo, který hraje za saudskoarabský an-Nasr a dnes v noci opustil svůj domov v Rijádu, nasedl do svého soukromého tryskáče a podle všeho zamířil do Španělska.
V sobotu zahájily Spojené státy a Izrael vojenskou operaci proti Íránu, který následně ostřeloval Izrael a několik dalších zemí v regionu Blízkého východu.
Dva drony zasáhly také americké velvyslanectví v Rijádu, tedy hlavním městě Saúdské Arábie, kde bydlí také jedna z největších sportovních celebrit Cristiano Ronaldo se svými pěti dětmi a partnerkou Georginou Rodríguez. Útok Íránu způsobil jen menší škody na budově a nikdo nebyl zraněn, ale bezpečnostní rizika v tomto místě přetrvávají.
Legendární portugalský útočník tak podle všeho v reakci na vyhrocenou situaci nastoupil do svého soukromého letounu a uprostřed noci zmizel.
Zahraniční média informují, že podle aplikace pro sledování letů absolvovalo letadlo Bombardier Global Express téměř sedmihodinovou cestu do Madridu.
Luxusní soukromý tryskáč, který má podle britských médií cenu 61 milionů liber (1,7 miliardy korun), odstartoval ve 20:00 a přistál krátce před 1:00.
Data aplikace Flightradar24 ukazují, že letoun cestoval přes Egypt, Středozemní moře a následně přistál v hlavním městě Španělska.
Podobné starosti nyní má velká část tamních obyvatel a z regionu aktuálně prchají tisíce lidí. Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo své občany, aby kvůli bezpečnostním rizikům opustili více než desítku zemí na Blízkém východě.
Konflikt zároveň znamená také odložení řady sportovních utkání. Asijská fotbalová konfederace odsunula utkání tamní fotbalové Ligy mistrů i dalších soutěží.
V podobné situaci se ocitli i další slavní sportovci. Teprve v sobotu, tedy v den zahájení operace proti Íránu, končil tenisový turnaj v Dubaji. V hlavním městě Spojených arabských emirátů tak uvízla se svou rodinou bývalá světová jednička a vítěz turnaje Daniil Medveděv a také další účastníci jako poražený finalista Tallon Griekspoor či Andrej Rubljov.
Z Dubaje pak v pondělí prchal také český ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé).