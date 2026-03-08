Lingr o Houstonu: Musel jsem koupit pepřáky. Feyenoord? Makáte jak prase, ale...
V sedmadvaceti letech má ještě rozhodně pár let kariéry před sebou, v ideálním případě na vrcholu výkonnosti. „Ještě mám v sobě touhu něco zažít,“ hlásí odhodlaně ofenzivní univerzál Ondřej Lingr z amerického Houstonu v rozhovoru pro deník Sport a Ligu naruby. Angažmá v MLS si užívá, nicméně nic ještě nebalí. A vyhlíží i případnou reprezentační pozvánku pro březnovou baráž.
Sedmihodinový časový posun komplikuje komunikaci s rodinou v Petřvaldu u Karviné, stejně tak jet lag při přeletech domů. „S tím strašně bojuju. Není to sice zdravé, ale pomáhá jen prášek na spaní,“ popisuje Ondřej Lingr.
Jinak si žijete svůj americký sen?
„Řeknu to diplomaticky. Já si žiju sen, protože se živím tím, co mě baví, co miluju, co miluje i moje rodina. Ale když se bavíme o americkém snu… V Houstonu máte dvě kategorie lidí. Dvě minuty pěšky od domu tady máme nádhernou ulici baráků, z nichž jeden vlastní i rodina George Bushe. Ropní mágové to tady vlastní třeba tři století, je to neskutečný. Buď jste dole, nebo jste nahoře. Lidé ze střední vrstvy musí pořád pracovat a mít chůvy pro děti, aby v Americe mohli žít. Když jdeme do dětského koutku, nevidíme tam hrát si matku s otcem, ale jsou tam chůvy. Život je tady dražší než v Česku i Rotterdamu.“
Například?
„Úplným opakem je benzín, ten je tady za hubičku. Plnou osmdesátilitrovou nádrž natankujete za padesát nebo šedesát dolarů. Telefon si koupíte o deset tisíc korun levněji než u nás. Ale pak jdete třeba nakoupit potraviny a necháte v obchodě klidně tři sta dolarů. Navíc potraviny nejsou tak kvalitní jako u nás v Evropě.“
Ale prostředí prý nádherné, že?
„V downtownu jsou mrakodrapy, tam se spíš pracuje. My bydlíme u řeky, chodíme na procházky, nedávno jsme potkali krokodýla. Normálně se opaloval na břehu. Jsou to zajímavé věci, netušil jsem, že jich je tady prý přes dva tisíce.“
Co současná bláznivá politická situace v USA? Ovlivňuje to vás sportovce?
„Politické události samozřejmě vnímáme, Američani jsou na tohle téma okolo pana prezidenta citliví. Nemůžu však říct, že zrovna v Houstonu by se to řešilo nějak víc.“
Takže se cítíte bezpečně?
„To jo, bydlíme v dobré lokalitě. Ale přiznám se, že jsem musel