Bidenovi se loni omluvil, Trumpovo pozvání ale Messi přijal. Velká pocta, řekl prezident
Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Do Bílého domu dorazil s Interem Miami na oslavu zisku titulu v MLS.
„Je pro mě velkou poctou, že můžu udělat něco, co ještě neudělal žádný americký prezident přede mnou. A to přivítat v Bílém domě Lionela Messiho,“ citovala Trumpa agentura Retuers.
Trump ocenil, že Messi si po angažmá v Barceloně a Paris St. Germain vybral jako další působiště Miami. S Interem v minulé sezoně MLS získal titul a podruhé za sebou byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy.
„Leo by jako úřadující nejlepší hráč mistrovství světa mohl hrát kdekoliv na planetě. Mohl si vybrat jakýkoliv tým a zvolil Miami. A naprosto mu rozumím. Počasí je tam prostě skvělé,“ prohlásil Trump.
Messi mohl Bílý dům navštívit už loni poté, co mu Trumpův předchůdce Joe Biden udělil Prezidentskou medaili svobody. Osminásobný nejlepší fotbalista světa se však tehdy z ceremoniálu omluvil.