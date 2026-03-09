Skandál ve Skotsku! Čvančara rozhodl derby, pak utíkal před fanoušky. Měl dres od krve
Skandál, ostuda, hanba. Tak popisují britská média závěr pohárového šlágru mezi největšími skotskými rivaly. Český fotbalista Tomáš Čvančara v rozstřelu rozhodl zápas mezi Rangers a Celtic (0:0, 2:4 po pen.) a poslal svůj tým do semifinále. Na ostrovech se však řeší prakticky jen následné události, kdy slavící fanoušci hostů vběhli na trávník, což se pochopitelně nelíbilo domácím a vznikla mela. Na trávníku se objevily desítky příznivců v modrých kuklách a vzduchem létala pyrotechnika.
Po dvou nezdarech Rangers v penaltové loterii měl první mečbol na noze Tomáš Čvančara za Celtic a proměnil naprosto neomylně ránou přesně k tyči. Oslavu před fanoušky rivala si náramně užil. „Věděl jsem, že budu pod tlakem. Musíte na to být připravený, snažil jsem se vyčistit si hlavu a soustředit se jen na penaltu,“ řekl po utkání český útočník pro klubovou televizi.
Místo velkých oslav s fanoušky ale zanedlouho mířil co nejrychleji do kabin.
Nejprve se s celým týmem přesunul k sektoru zelenobílých, kteří porušili pravidla jako první. Stovky z nich přeskočily reklamní bannery a slavily s hráči přímo na ploše. Několik z nich obklopilo právě bývalého fotbalistu Sparty, který se stal hrdinou jako rozhodující střelec. Párkrát se usmál na fotku s obdivovateli, než k němu přiběhli členové týmu a urgovali ho, aby co nejrychleji zamířil do kabiny.
Invaze úhlavních rivalů na posvátnou půdu Ibrox totiž pochopitelně způsobila rozruch mezi fanoušky Rangers. Na trávník z protější strany napochodovaly desítky mužů s modrými kuklami, k nimž se postupně přidávali další a další.
Jeden muž z modrého tábora se pak dostal blízko k týmu Celtiku a ze záběrů televize Premier Sports je vidět, že se právě Čvančara nachomýtl u jeho zpacifikování, než výtržníka odvedla pořadatelská služba a Čech se spoluhráči mohl zmizet do útrob stadionu.
Mezitím už na hrací ploše pobíhaly stovky nezvaných hostů, podporovatelé Rangers zapalovali pyrotechniku a několik kusů dokonce letělo směrem do sektoru soupeře, který palbu světlicemi opětoval.
Proběhla řada výzev k potyčce, ale policie situaci zvládla poměrně rychle uklidnit a k většímu konfliktu přímo na stadionu nedošlo.
Přesto pořádkové složky musely řešit hodně nepříjemné chvilky. „Při tomto odporném incidentu byli zraněni policisté i členové veřejnosti. Chtěla bych poděkovat všem nasazeným policistům a zaměstnancům,“ uvedla vrchní policejní důstojnice Kate Stephenová.
„Chování části fanoušků při čtvrtfinále Skotského poháru mezi Rangers a Celtikem na stadionu Ibrox bylo ostudné. Musí ho odsoudit všichni, kdo jsou spojeni s fotbalem i širší společností,“ doplnila s tím, že ihned na místě bylo několik lidí zatčeno a celá událost se bude dál důkladně vyšetřovat.
Krvavý Čvančarův dres
Výtržnosti tak zcela zastínily předchozí průběh utkání a ve skotském fotbale se na něj bude určitě ještě dlouho vzpomínat. „To mě trochu trápí. Byl to fenomenální zápas, ale takhle trochu ztrácí lesk,“ posteskl si trenér Celtiku Martin O'Neill.
„Je to ostuda. Smutný den pro skotský fotbal. Oba kluby reprezentují naši hru a tady zklamaly celý národ,“ kroutil hlavou bývalý skotský reprezentant Charlie Adam pro talkSPORT.
Fanoušci na sociálních sítích pak nadšeně oslavují Čvančaru, který se kromě proměněné rozhodující penalty také postavil nepřátelským fanouškům nenáviděného soka ve vyhrocené dohře.
Nejprve ještě na hřišti rychle zamířil k problému, když mezi hráče a realizační tým Celtiku naběhl jeden z domácích fans. Následně vysoký forvard při odchodu do tunelu velmi emotivně se zaťatou pěstí slavil přímo do tváře dalšímu provokujícímu divákovi.
„Nepřekvapuje mě to. Věděli jsme, že je to náročné místo,“ reagoval Čvančara v televizním rozhovoru na otázku, jaké vášně tento zápas vzbuzuje, odkazující na vyhrocené dění po závěrečném hvizdu. Detailněji se se spoluhráčem Viljamim Sinisalem k ošklivým scénám vracet nechtěl.
Rozruch vzbudily také krvavé skvrny, které se na jeho dresu při zmíněném interview objevily. Žádné šrámy na obličeji však nejsou vidět a videa z trávníku jasně ukazují, že před odchodem do kabin byl jeho úbor v tomto ohledu čistý.
Hned v prvním startu v Old Firm derby se tak český útočník zapsal do dějin jednoho z nejslavnějších fotbalových soubojů.