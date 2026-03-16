Z odpadlíka hvězdou! Bývalý trenér Sparty zaujal v Británii: Takticky nejzajímavější tým
Comeback jako hrom. Jens Askou vydržel na Letné v roli asistenta pouhého půl roku, než se s ním Sparta rozloučila. Od léta je ovšem hlavním koučem skotského Motherwellu a na nové adrese válí. Prestižní web The Athletic ho nazval takticky nejzajímavějším fotbalovým týmem v celé Británii. V konkurenci Pepa Guardioly, Mikela Artety a Arneho Slota jde o poklonu jako hrom. „Je mým úkolem, abychom hráli beze strachu,“ vypráví Dán v obsáhlé reportáži.
Do Sparty přicházel jako výrazná posila realizačního týmu Larse Friise. „Je fantastický, velká osobnost,“ vychvaloval Askoua v létě 2024 Tomáš Sivok, manažer letenského A-týmu. Askou přebral odpovědnost za defenzivní stránku hry Sparty a zprvu vše fungovalo skvěle. Postupem však přišel úpadek, a když rudí inkasovali jen během podzim hrozivých pětačtyřicet branek, rozhodlo se vedení Sparty spolupráci ukončit.
„Defenziva byla jednou z hlavních příčin herního propadu. Mezi největší aspekty patří standardní situace a přechody po zisku a ztrátě míče. V tom naše struktura nebyla optimální, byli jsme příliš otevření při brejcích a dostávali z nich moc gólů,“ vysvětloval rázný krok sportovní ředitel klubu, Tomáš Rosický.
Askoua tehdy nahradil Michal Vávra, který na ošemetné pozici vydržel také pouze půl roku, než se přesunul pod Ještěd.
To Dán se vrátil domů, když do konce sezony působil jako asistent v FC Kodaň. V létě však dostal laso z Motherwellu. Průměrného skotského týmu, který svůj jediný titul získal počátkem 30. let minulého století a poslední trofej získal před pětatřiceti lety. Askou zde započal svou revoluci.
„Každý týden přidává novou vrstvu toho, co po nás chce. Měl jsem už spoustu trenérů, kteří chtěli hrát kombinační fotbal, ale jakmile nás soupeř presoval, začali jsme nakopávat. To nyní nehrozí. Odlišuje se také smyslem pro detail a srozumitelností, jakou nám předává informace,“ vyzdvihuje Askoua v reportáži The Athletic záložník Andy Halliday.
160 videí a 300 stránek prezentace
Každý den začíná taktickou přípravou. Trénink pak obvykle obsahuje nácvik rozehrávky a hru jedenáct na jedenáct na půlku hřiště, aby se hráči naučili rychleji rozhodovat a presovat. „Zezačátku to byla jen ztráta za ztrátou,“ vzpomíná se smíchem na zavedení nových metod zkušený, pětatřicetiletý obránce Paul McGinn.
V zápasech to také skřípalo. Motherwell v prvním soutěžním duelu sezony, v Ligovém poháru, postoupil přes třetiligový Clyde až na penalty. V druhém kole postoupil přes druholigový Peterhead gólem v nastaveném čase a prvních pět kol zremizoval.
Hráči ovšem věřili trenérově vizi. Ta obsahuje přes 160 ukázkových videí a přes 300 stránek prezentace, které ještě chybí další stovka k celkovému dokončení.
„Proto také tento fotbal nemůžete hráče naučit během pár týdnů. Za půl roku to už ale jde. Fotbal je hra plná chyb, proto hráče učím, aby je přijali a nebáli se zkoušet věci znovu a znovu. Nakonec budou vypadat jako lepší hráči, než když jen vzali míč a práskli ho dopředu,“ věří Askou.
Ten přitom sám prošel velkou proměnou. Na začátku své kariéry spoléhal na solidní defenzivu, bojovnost a jednoduchou hru. „Tohle je mnohem zábavnější a zajímavější, ale cílem je pořád vyhrávat,“ vysvětluje Dán změnu svého postoje.
Jeho úspěch stojí na asymetrickém rozestavení 4-2-2-2, krátkých přihrávkách, odvážném lákání soupeře k vlastnímu vápnu a represinku. Mezi týmy skotské Premiership a předních pěti evropských lig má Motherwell čtvrtý nejvyšší počet získaných míčů, jedenáctý nejvyšší podíl držení míče a jejich gólman má ze všech brankářů druhý nejvyšší počet přihrávek na zápas. S pouhými třiadvaceti inkasovanými góly má pak Motherwell nejlepší obranu v celé lize.
Jaký rozdíl oproti pětačtyřiceti fíkům během působení ve Spartě. „Jsou opravdu dobří,“ vysekl soupeři poklonu Martin O’Neill, trenér Celtiku po víkendovém vítězství 3:1, na němž se proměněnou penaltou podílel Tomáš Čvančara.
Motherwell se vyplatí sledovat. Jens Askou píše výjimečný příběh.