Bývalý hráč Jelgavy o spojení Dukly s Lotyšskem i penězích: Riga je jako Sparta a Slavia
Dukla Praha a Jelgava? Tohle spojení může dávat smysl. V lotyšském klubu působí šest českých fotbalistů včetně sportovního ředitele Miroslava Brožka. Do Jelgavy chce klub z Julisky investorsky vstoupit.„Myslím si, že by šlo o dobrý projekt, protože pro hráče z béčka Dukly by bylo zajímavé si zahrát první ligu v Lotyšsku, než zůstávat ČFL,“ říká v rozhovoru pro web iSport Ondřej Ullman (26), jenž v Jelgavě do letošní zimy působil.
Ullman hostoval v Jelgavě právě z Dukly, v Lotyšsku strávil jednu sezonu a patřil ke stabilním členům základní sestavy. „Podle mě se to řeší už delší dobu, protože pan Turek (majitel Dukly) se byl na nás v Jelgavě na zápasech podívat. Nevím, jestli do toho v Dukle zainvestují, ale z béčka do A týmu si hráče nevytáhnou a z ČFL, která není tolik sledovaná, je složité se dostat do profesionálního fotbalu,“ vysvětluje 26letý záložník, jenž v zimě posílil druholigové Ústí nad Labem, v jehož dresu na jaře zatím nechyběl ani minutu.
V Jelgavě jste krátce působil i s bratry Martinem a Filipem Haškovými, čerstvě tam zamířil Tomáš Rataj z Opavy. Doporučil byste tuto destinaci Čechům, kteří se chtějí rozvíjet?
„Určitě ano v případě hráčů, kteří nemají takové vytížení. V Lotyšsku nemívají příliš široké kádry, takže všichni dostanou herní praxi a vytíženost, což je nejdůležitější. Trénink vám zápas nikdy nevynahradí. Na druhou stranu od nás není do Lotyšska moc vidět. Třeba se to časem změní, když odtud v poslední době přichází hráči do české ligy. Kvalita tam je, pouze není tolik vidět, tamní fotbalisté nejsou na očích.“
Přitom Dukla přivedla reprezentačního gólmana Matrevicse, Zlín ukázal z Jelgavy na Penkevicse, Karviná koupila z Jelgavy také Muhammada Yahayu a Konatého z RFS, Hradec získal Regžu a Sparta Grimalda, oba hráli v Rize. V Liberci je lídrem Krollis. Zdá se, že lotyšský trh mají české celky zmapovaný…
„Zájem o tamní soutěž může být díky cizincům, kterých tam působí opravdu hodně, hlavně Afričanů. Nevím, jak to je ohledně samotných Lotyšů. Cenovky hráčů z lotyšské ligy jsou navíc nižší než u českých, což také může hrát roli.“
Přednost má hokej a basket
Co dalo Lotyšsko vám?
„Získal jsem tam, co jsem potřeboval. To znamenalo pravidelně hrát. Chtěl jsem ale být víc na očích v Česku. Lidé z fotbalu vnímají, že kvalita druhé české ligy je vyšší než první lotyšské. Fotbal v Lotyšsku stále nemá sledovanost, tolik ho tam neberou. Na prvním místě mají hokej, potom basket, až za nimi je fotbal. Divácké návštěvy bývaly okolo tisícovky. Maximálně na Rigu chodily dva až tři tisíce. Musíme brát v potaz, že je to menší země. Není to na takové úrovni, aby se z každého zápasu vysílal přenos a věnovali se tomu v televizních studiích.“
Jaká je kvalita lotyšské ligy?
„Těžko se to hodnotí, protože se tam hraje oproti Česku úplně jiný fotbal. Navíc naše druhá liga je specifická, víc soubojová. V Lotyšsku je to fotbalovější, hraje se individuálně. Zároveň jsou tam velké rozdíly mezi jejich top trojkou, což jsou kluby z Rigy a zbytkem. V Rize jsou peníze, v tom je obrovská propast. Zásluhou kvality první trojky a tomu, že se hraje čtyřkolově, dvanáct zápasů v sezoně bylo super. Zbytek bych viděl na úrovni spodku druhé české ligy a vršku třetí.“
Patřil jste do základní sestavy, odehrál 32 ligových zápasů s bilancí 1+5 a chyběl jen ve čtyřech utkáních.
„Na jednu stranu to byl masakr, protože se hraje systémem jaro-podzim a v létě není žádná pauza. V tom to bylo náročné. Sezona začíná v polovině března, protože tam bývají těžké zimy. I proto se do poloviny května hrává na umělkách, což jsou spíš taková hřiště za školou. My jsme měli dobrou umělku, vyhovovala nám. Pamatuji si, že jsme na ní vyhráli všechny zápasy a ani jsme nechtěli přejít na přírodní trávu, na níž se nám pak nedařilo. Byl bych rád, kdyby mi angažmá v Lotyšsku nakoplo kariéru, a ještě jsem si v Česku zahrál první ligu.“
V Rize zařídí všechno
Jak jste se vůbec do Lotyšska dostal? Připoměňme, že třeba Petr Mareš, jenž v zimě posílil Zbrojovku, se v RFS Riga stal legendou a získal tam tři tituly.
„Roli sehrál pan Brožek. Dřív působil v Táborsku a Opavě. V Jelgavě se stal sportovním ředitelem a chtěl k sobě natáhnout české hráče, které zná. Český trh má prozkoumaný. Ozval se mi a přišlo mi to zajímavé. Cizinu jsem si chtěl vyzkoušet. Sice spíš někde na jihu, ale přišlo Lotyšsko. (úsměv) Jsem za to rád, ten rok mi dal hodně.“
Jak v Jelgavě vypadalo zázemí a servis pro hráče?
„Byl to z českého pohledu druholigový, třetiligový tým. Neměli jsme problémy s plochami, což byl rozdíl oproti Dukle, s níž jsme museli jezdit kvůli hřištím po celé Praze. V Jelgavě byla umělka, přírodní tráva a hlavní stadion. Bylo znát, že nejsou takové finance a že se to teprve rozjíždí, což bylo znát na šířce realizačního týmu. Bylo to na správné cestě, ale ještě tomu chce dát čas.“
Jenže například FC Riga vlastní ruský oligarcha Sergej Lomakin, jehož tým v létě potrápil v play off Konferenční ligy Spartu (0:2, 1:0). V Rize peníze nechybí, že?
„Riga s trenérem Guľou byla hodně kvalitní. Jejich cizinci hráli kvalitní fotbal, byli skvěle nastavení. Odehráli jsme s nimi hezké zápasy, bohužel jsme jen jednou remizovali a třikrát prohráli. Finančně je na tom Riga jako u nás Sparta se Slavií. I co jsem mluvil s Petrem Marešem z RFS, říkával, že jim zařídili všechno, na co si vzpomněli. Postavili jim i hotel, v němž hráči mohli bydlet. Kluby z Rigy tvoří rozdíl oproti ostatním, které tolik financí nemají.“