Na návštěvě v Górniku Zabrze: velikonoční svátek v top atmosféře! Kdo z Čechů zářil?
PŘÍMO Z POLSKA | Bílá sobota s Ekstraklasou? Proč ne! Górnik Zabrze pozval web iSport na zápas s Cracovií (3:0) pro lepší pochopení důvodů, proč do slezského klubu zamířilo hned pět českých fotbalistů. Jak si v sobotu svěřenci slovenského trenéra Michala Gašparíka vedli? Skvěle! Lukáš Sadílek zařídil dva góly domácích a byl nejlepším mužem na place, přes dvacet tisíc fanoušků mu v bouřlivé atmosféře tleskalo za výborný výkon. Pod pokličku celku, který v nejvyšší polské soutěži bojuje o mistrovský titul, nahlédneme ještě v příštích týdnech s videoštábem Ligy naruby.
Patrik Hellebrand (26)
- minuty: 83
- pozice: střední defenzivní záložník
- známka iSportu: 7
Úvodní minuty mu, stejně jako ostatním spoluhráčům, nesedly. Cracovia se bez problémů dostávala do šancí, kouč Michal Gašparík nerozuměl tolika nepřesnostem a dírám v defenzivě. Pak byl však Patrik Hellebrand jedním z hlavních důvodů toho, proč se hra Górniku uklidnila.
Na řeči těla technické šestky bylo znát, že si v týmu vybudoval silnou pozici. Dirigoval parťáky, pomáhal s organizací i zbytkovou obranou a díky nadstandardnímu prvnímu dotyku i perifernímu vidění nekazil. Centrální pozici ve středovém triu před stopery neopouštěl, tahle pozice mu sedí, protože je často u míče a první rozehrávka jde přes něj. Byl neustále v nabídce, vytvářel trojúhelníky. Hodně důležitý článek mužstva.
Lukáš Sadílek (29)
- minuty: 81
- pozice: střední ofenzivní záložník
- známka iSportu: 8
V rozestavení 4-3-3 držel pravý meziprostor ve středové řadě, ofenzivnější role osmičky s jištěním ze strany Patrika Hellebranda mu vyhovuje. Management klubu přesně věděl, proč a kam ho přivádí, taky měl o něj zájem již delší dobu.
Díky tomu, že Lukáš Sadílek nebyl – ostatně jako celou kariéru – líný na krok, se Górník v 11. minutě dostal do vedení. Svým typickým sprintem doplnil útok z druhé vlny a jeho střelu dorazil do sítě Yvan Ikia Dimi. Když pak skluzem zastavil brejk a ještě jednou přerušil akci u střídaček, tribuny mu tleskaly. „Takhle dobrý je vždycky,“ usmívali se polští novináři.
Sadílek si rychle získal fanoušky, což vzhledem k jeho přístupu není překvapivé. Postupem času se nepouštěl tolik dopředu, stáhl se níž k Hellebrandovi, s nímž si rozumí. Dvacet minut před koncem poctivým návratem zneškodnil tutovku hostů, potom zakroutil nádherný gólový centr na hlavu Kubického a šel střídat. Slovenský realizační tým mu za další povedený výkon vřele děkoval.
Nejlepší muž zápasu – bravo!
Michal Sáček (29)
- minuty: 18
- pozice: pravý obránce
- známka iSportu: 6
Přišel vyztužit obranu v době, kdy VAR odvolal druhou branku domácích. Postavil se na pravou stranu obranné čtveřice a do duelu vstoupil dobře. Michal Sáček kooperoval se Sadílkem, předvedl své obvyklé progresivní běhy s míčem, poslal do vápna jeden nebezpečný balon.
Ondřej Zmrzlý (26)
- minuty: 9
- pozice: levý bek
- známka iSportu: nehodnocen pro nedostatečnou minutáž
V závěru vystřídal slovinského kapitána Erika Janžu, postavil se na pozici levého beka, do výraznější akce už se nedostal. Krátce po jeho nástupu přidal Górnik třetí trefu, bylo rozhodnuto. Utkání se již pouze dohrávalo.
Lukáš Ambros (21)
- minuty: -
- pozice: -
Reprezentant do 21 let se tentokrát na fantasticky připravený trávník, prý jeden z nejlepších v Polsku, nedostal.