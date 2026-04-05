Další velký úspěch pro Kováře! Slaví titul s PSV, mistrem ligy je už ve třetí zemi

Matěj Kovář slaví se spoluhráči výhru nad UtrechtemZdroj: Profimedia
Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala ve 29. kole jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál Eredivisie po 27. a potřetí za sebou.

Kovář se po angažmá ve Spartě a Bayeru Leverkusen dočkal třetího mistrovského titulu a všechny získal za poslední čtyři sezony. Jeho tým v sobotu otočil zápas proti Utrechtu, se kterým na domácím hřišti prohrával už po 13 minutách o dvě branky. Vítězný gól vstřelil ve čtvrté minutě nastavení střídající Maročan Driveš. Po zaváhání Feyenoordu má PSV pět kol před koncem nedostižný náskok 17 bodů.

Suverén ligy měl šanci zajistit si prvenství už před reprezentační přestávkou, ale po dvou porážkách musel oslavy odložit. I tak Eindhoven podle data zisku titulu rozhodl nejvyšší nizozemskou soutěž nejrychleji v historii, protože o tři dny překonal vlastní rekord z roku 1978. Podle počtu kol svěřencům trenéra Petera Bosze, který stojí za celým mistrovským hattrickem, o jedno maximum uniklo. Alkmaar měl v roce 1981 titul jistý už po 28. dějství.

Pětadvacetiletý Kovář, který se v reprezentační přestávce zásadně podílel na postupu českého týmu na mistrovství světa po 20 letech, pomohl k titulu v pozici brankářské jedničky. Po letním příchodu z Leverkusenu - nejprve na hostování a od ledna natrvalo - vynechal kvůli svalovému zranění jen dvě ligová utkání a při 27 startech šestkrát vychytal čisté konto. Gólman s 19 reprezentačními zápasy se českým šampionem stal v roce 2023 a německým o rok později.

#TýmZápasyBody
1.PSV2971
2.Feyenoord2954
3.Nijmegen2953
4.Twente2950
5.Ajax2948
6.Alkmaar2945
7.Heerenveen2944
8.Sparta Rotterdam2942
9.Utrecht2941
10.Groningen2941
11.G.A. Eagles2935
12.Sittard2935
13.Zwolle2933
14.FC Volendam2928
15.Telstar2927
16.Excelsior2927
17.Breda2924
18.Heracles2919

